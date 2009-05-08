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Yaşam

Marmaris'te tarihi eser operasyonu

08 Mayıs 2009 15:57

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbarat çalışması neticesinde, Marmaris'ten yaklaşık 5 deniz mili açıklıktaki Cennet Adası'nda kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kazı yapan A.T (59), R.I (32) ve M.I (43) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazı alanında ve şüphelilerin adada kaldıkları gizli barınakta yapılan aramada 15 adet toprak kandil, 2 adet toprak testi, 4 adet gümüş Rodos parası, 5 adet sikke ile birer adet toprak insan figürü, bronz kase, bronz halka, metal ok ucu ele geçirildi.

Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenen tarihi eserlerin, MÖ 450 yılına ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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