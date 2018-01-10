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Marmaris'te sokak köpeğiydi, Almanya'da havalimanında güvenlik aramalarında kullanılıyor

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 1

10 Ocak 2018 19:51

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'nde 1.5 yıl önce 2 aylık yavru iken Cüneyt Özkartal tarafından sahiplenilip, \'Kadife\' adlı verilen labrador retriever cinsi köpek, Almanya\'da havalimanında güvenlik aramalarında kullanılıyor.
Marmaris\'te labrador retriever cinsi 2 aylık köpek, hayvanseverler tarafından sokakta ölmek üzereyken bulundu. Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne getirilen labrador retriever cinsi yavru köpeği, Cüneyt Özkartal sahiplendi. Almanya\'da yaşayan ve yaz aylarını Marmaris\'e 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Değirmenyanı Mahallesi\'nde geçiren Özkartal, evine götürdüğü köpeğe \'Kadife\' adını verip, kimlik çıkardı. Cüneyt Özkartal, Almanya\'ya dönerken yanında götürdüğü köpeği Kadife\'nin çok hassas burnu olduğunu fark edip, onu bir köpek özel güvenlik eğitim merkezine götürdü. Burada eğitimler alan Kadife, yarışmalarda birinci oldu. Havalimanı yetkilileri başarılı buldukları Kadife\'yi güvenlik aramalarında kullanmak üzere ücretli olarak işe başlattı.
Konuyla ilgili bilgi veren Cüneyt Özkartal, \"Bana yoldaş olacak yavru köpek arıyordum ve Marmaris\'te buldum. Büyüdükçe çok farklı yetenekleri olduğunu fark ettim. Almanya\'da aldırdığım özel eğitimler ile başarısı ortaya çıktı. Şimdi Almanya\'da havalimanında, bir memur gibi özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Ölmek üzere iken kurtarılmış ve şimdi insanların güvenliği için çalışıyor\" dedi.

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