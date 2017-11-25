Marmaris'te şehit öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmenlerden Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Tunceli\'nin Pülümür ilçesinde şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz adına Marmaris\'te Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hatıra ormanı oluşturuldu. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Hisarönü Mahallesi Asparan Mevkii\'nde kurulan hatıra ormanının açılışına AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Katılımcılar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşunda bulundu, ardından fidan dikimi yapıldı. Şehit öğretmenleri sonsuza kadar yaşatmak için hatıra ormanı oluşturduklarını söyleyen Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, şöyle dedi:

\"Şehit olan fidanlarımızı hatıra ormanımızla sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz. Bizler, bütün dinsizlere, imansızlara, bayraksızlara, vatansızlara karşı yeni Aybükeler, Necmettinler, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler gibi vatanseverler yetiştireceğiz. Bayrak devlet söz konusu olduğunda sonuna kadar bu vatan uğruna aynı şekilde gözümüzü kırpmadan göğsümüzü siper edeceğiz. Şehitlerimizi bu ormanda sonsuza kadar yaşatacağız.\"

Okunan dualarla dikilen fidanlar sulandı. Yaklaşık 150 çam fidanın dikildiği belirtildi.

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