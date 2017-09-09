Marmaris'te sahiller sonbaharda da cıvıl cıvıl

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te sonbahara girilmesine rağmen güneşli sıcak havanın devam etmesini fırsat bilen turistler, sahilleri doldurup, renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaris\'te, sonbahar mevsiminde yaz günlerini aratmayan sıcaklardan bunalanlar plajları doldurdu. Şehir merkezindeki Atatürk Caddesi\'nden turistik İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar turistlerle doldu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği kent merkezinde yüksek nem de eklenince bunalanlar denizde serinlemeye çalıştı. Kimileri şezlonglarını denize çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, bazıları şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Büyük bölümü Rus ve İngiliz olan turistler, şezlonglarında sere serpe uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Jet-ski, muz, simit ve deniz paraşütü gibi su sporları ise heyecan arayanlar ilgi odağı oldu. Su parkları ve havuz başlarında da sahilleri aratmayacak kalabalıklar görüldü. Turistler, sahil yolunda plaj kıyafetleriyle yürüyerek 50 metre aralıklarla konumlandırılmış aletlerde spor yaptı. İki kadın arkadaşıyla tatile gelen 22 yaşındaki Helena Kurukovaka, \"Marmaris çok güzel. Bayılıyorum bu güzelliğe\" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hafta sonundan itibaren 4 gün süreyle hava sıcaklıklarının gündüz 30-33, akşam ise rüzgarlı ve 22- 25 derece arasında olacağını bildirdi.

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