

MARMARİS\'TE SAĞANAK YAĞMUR 7 TEKNEYİ BATIRDI, DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, aralıklarla yağan sağanak yağmur nedeniyle su alan 4 ile 11 metre arasındaki büyüklüklerdeki toplam 7 tekne, bağlı bulundukları yerde battı. Yüksek kesimden gelen sel suları ve derelerin taşıdığı toprak nedeniyle deniz kahverengine büründü.

Marmaris\'te dün (cumartesi) sabah saatlerinde başlayan ve bugün öğleye kadar aralıklarla yağan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Tepe Mahallesi Azmak Deresi\'nde, Atatürk Caddesi Halk Plajı sahilinde, Kordon Caddesi Yat Limanı girişinde ve Turban Mevkisi\'nde uzunlukları 4 ile 11 metre arasında değişen ahşap ve fiber toplam 7 tekne, bağlı bulundukları yerde su alarak battı. Tekneler sahipleri tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Marmaris- Muğla Karayolu\'nun 5\'inci, Marmaris-Turunç Karayolu 3\'üncü kilometresindeki televizyon-radyo uydularının bulunduğu Vericiler Tepesi\'nden yola düşen kaya parçaları da trafiğin aksamasına neden oldu. Yüksek tepelerden yağmurun neden olduğu sel sularıyla ve derelerle denize taşınan toprak nedeniyle de deniz renk değiştirip, kahverengine döndü. Can, mal kaybı ve su taşkınlarının yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik yaptı. Düşen küçük kaya parçaları temizlenerek karayolları kısa sürede trafiğe açıldı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saat içinde Marmaris şehir merkezine metrekareye 175.9 kilogram yağmur düştüğünü belirtip, \"Aralıklarla sağanak yağmurun gece de devam edecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kahverengiye dönen denizden görüntü

-Derede ve denizde demirli bulundukları yerde batan teknelerin görüntüsü

-Batan teknelerin kurtarılma çalışmalarından görüntü

(Toplam: 1 dakika 41 saniye-122 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



