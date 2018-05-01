Marmaris'te ormanlık, 3 noktadan kundaklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'in İçmeler Mahallesi\'ndeki ormanlıkta yer alan 3 ayrı noktada, 5\'er metre arayla yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çakılan kibritle çıkarıldığı belirlenen yangınla ilgili kundaklamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İçmeler Mahallesi, Gölenye Caddesi, Karia yürüyüş yolundaki ormanlıkta, saat 13.00\'te, 5\'er metre arayla yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı yangın helikopteriyle harekete geçti. Yangın helikopteriyle 3 sorti yapılarak, alevlere büyümeden müdahale edildi. İtfaiye ekipleri de suyla müdahale ederek, yangını çevredeki evlere sıçramadan 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, yangının 5\'er metre arayla 3 noktadan çakılan kibritle çıkarıldığını tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı. Panik ve korku yaşayan mahalleli ise yangının tamamen söndürüldüğünü öğrenince rahat nefes alıp, evlerine döndü. Yangını ihbar eden ve alevlere müdahale eden mahalle sakini Ferdi Yavuz, \"Yukarıda, ormanlık alanda, farklı noktaları kibritle ateşe vermişler. Kibritle yakıldığı açıkça belli ve halen orada duruyor. Mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir faciadan dönüldü\" dedi.

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