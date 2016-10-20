Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, Marmaris'in Orhaniye ile Hisarönü mahalleleri arasındaki Keçibükü mevki Türkmen Tepesi'nde kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Marmaris'in Orhaniye ile Hisarönü mahalleleri arasındaki Keçibükü mevki Türkmen Tepesi'nde saat 19.00 sıralarında kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Bölge sarp ve dik

Alevleri gören köylüler, durumu Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 13 arazöz, 50 orman işçisi ve 6 arazi aracı sevk edildi.

DHA'nın haberie göre Arazinin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği belirtirdi. Yangının çıktığı bölgede arıcıların kovanlarının bulunduğu belirtildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.