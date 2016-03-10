Marmaris'te orman yangını

Marmaris'teki Bördübet Mevkii'ndeki orman ve makilik alanda başlayan, giderek geniş bir alana yayılan yangına müdahale bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle güçlükle yapılıyor. Havanın kararması da çalışmaları zorlaştırıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, çevre il ve ilçelerden gelen söndürme ekipleri ile arazözler de çalışmalara başladı. Alevlerin şu an için 30 hektarlık bir bölgede etkili olduğu tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili açıklama yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, "Saat 17.00 civarında alınan bir ihbar neticesinde Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın mahalline intikal etti. Yangına acilen müdahale edildi. Havanın kararması bizim aleyhimize, ama tüm mevcut ekipler il ve il ve ilçelerden takviye ekipler de destek veriyor. Yangının diğer yanı deniz ve denize inen kesim sarp kayalık olması nedeniyle bu bölgeden çalışma yapamıyoruz. Yangının çıkmasıyla ilgili kesin bir bilgimiz olmamakla birlikte deniz tarafından başladığı söyleniyor. Gerekli inceleme sonunda çıkış şekli belli olur. Aşırı rüzgar korkutuyor ama ekiplerimiz şu anda canla başla çalışıyor" dedi.

Öte yandan yangın bölgesinin arıcılar tarafından kullanıldığı, herhangi bir yerleşim biriminin olmadığı öğrenildi.

Marmaris Bördübet Mevkii'ndeki orman ve makilik alandaki yangın güçlükle yürütülen çalışmalar sonucunda saat 03.00’ta başlayan sağanak yağmurun da etkisiyle söndürülebildi. 50 hektarlık alanda etkili olan yangının deniz kıyısı tarafından başladığı, yapılacak inceleme sonucu çıkış nedenin belirleneceği belirtildi.