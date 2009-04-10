Marmaris’te orkinos avına tepki

Dr. Saadet Karakulak, Marmaris'te avlanan 30 kilonun altındaki orkinosların yasal olmadığını söyledi.



Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) Türk Bilim Heyeti Başkanı Doç. Dr. Saadet Karakulak, 30 kilogram altındaki orkinosların avlanamayacağını ve orkinos avlama döneminin 15 Nisan-15 Haziran olduğunu belirterek, "Avladıkları orkinosları Marmaris'te satışa sunan balıkçılar, ICCAT'ın iki kuralını ihlal etmişlerdir" dedi.



İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı da olan Karakulak, avlanmak üzere Karadeniz'den Ege açıklarına gelen balıkçı teknelerince yakalanan yaklaşık 10 ton orkinosun, Marmaris Gümrük İskelesi'nde kilosunun 20 TL'ye satışa sunulmasını değerlendirdi.



'Üreme şansı verilmeli'



Karakulak, Marmaris'te satışa sunulan orkinosların 3 yaşında ilk kez üremeye başlamış veya ilk defa üreyecek 15-20 kilogram ağırlığında balıklar olduğunu, bu nedenle tutulmamaları gerektiğini ifade ederek, genellikle 25 kilograma ulaştıklarında yumurtlamaya başlayan orkinoslara, en az bir kez üreme şansının verilmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'de balıkçılığın yapısının değiştiğini, daha önceleri avcılık yönünden önemli olan "hamsi ve palamut" stokunun azalması nedeniyle balıkçıların da yeni hedeflere yöneldiğini belirten Karakulak, bu yıl da balıkçılık sezonunun kötü gittiğini, bu sebeple balıkçıların Karadeniz ve Marmara'yı bırakıp Ege'ye yöneldiğini dile getirdi.



Doç. Dr. Saadet Karakulak, üreme gerçekleştireceği bir dönemde orkinosun avlanmasının stoklar açısından olumsuzluğa yol açacağını kaydederek, "Orkinoslar da stokları azalan bir tür. Uluslararası örgütler yakında orkinosu da kırmızı listeye almaya başlayacak" dedi.



Türkiye için 2009 yılında orkinos avında verilen kotanın 900 ton olduğunu anımsatan Karakulak, şu bilgileri verdi:



"Orkinosun avlanma dönemi 15 Nisan-15 Hazirandır. Ayrıca 30 kilogramın altında orkinos avlanması yasaktır. Avladıkları orkinosları Marmaris'te satışa sunan balıkçılar ICCAT'ın iki kuralını ihlal etmişlerdir. Orkinos avcılığına çıkan tekneler, ICCAT'tan kayıt numarası almak zorunda. ICCAT'a kayıtlı olmayan hiçbir tekne orkinos avcılığı yapamaz. Getirisi fazla olduğu için herkes bilinçli veya bilinçsizce orkinos avcılığı yapmaya başladı. Fakat, Marmaris'teki gibi üreme döneminde avcılığın yapılması nedeniyle stoklar azalmaya başladı."

