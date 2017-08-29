Marmaris'te oltaya takılan karabatağı muhtar kurtardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi kırsalındaki turistik Orhaniye Mahallesi\'nin muhtarı Cem Dinç, balık oltasına takılan karabatağı kurtararak Milli Parklar Müdürlüğü\'ne teslim etti.

Marmaris ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki turistik Orhaniye Mahallesi\'nin Ada Mevkii\'nde muhtar Cem Dinç ve tatilciler oltaya takılan karabatağın kurtarılması için seferber oldu. Muhtarlığa gelen ihbar üzerine harekete geçen Dinç, Ada Mevkii\'ne giderek çırpınan ve yanına kimseyi yaklaştırmayan iri yapılı kuşu gördü. Kuşa zarar vermeden yakalayan muhtar, ağzına takılı oltayı çıkararak ölümden kurtardı. Gagalamaması için ağzı bağlanan kuş, bir kutuya konuldu. Mahalleye çağırılan Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, herhangibir zarar görmeyen kuşun karabatak cinsinde olduğunu belirledi. Karabatak muhafaza altına alınarak tedavi için Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü\'ne götürüldü. Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, vatandaşların çırpınan kuşu kurtarmak için müdahale ettiğini ancak gagalaması nedeniyle yaklayamadıklarını söyleyerek \"Muhtarlığa ihbarda bulundular. Gittiğimde ağzına olta takıldığını fark ettim. Dikkat dağıtarak yakalayıp boğazına kaçmak üzere olan ağzındaki oltayı çıkarttık ve Milli Parklar görevlilerine teslim ettik\" dedi. Karabatağın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Dinç, kuşun operasyondan sonra sağlığına kavuşmasını diledi. Dinç daha önce de, mahallesinde mahsur kalan domuz, keçi ve çeşitli hayvanları kurtararak sahipsiz olanları görevlilere teslim edip sağlığına kavuşmasını sağladığını hatırlattı.

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