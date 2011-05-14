-MARMARİS'TE MİLYON DOLARLIK YATLAR MARMARİS (A.A) - 14.05.2011 - Marmaris'te bu yıl 30'uncusu düzenlenen ''Marmaris Yacht Charter Show'' adı verilen yat fuarında milyon dolarlık lüks yatlar görücüye çıktı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından Marmaris Belediyesi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen yat fuarına vatandaşlar ve turistler ilgi gösterdi. Yatların fotoğraflarını çeken ziyaretçiler, bazı yatları gezme fırsatı elde etti. Türkiye yat turizminin dünyaya açılan kapısı olarak değerlendirilen fuarın, deniz üzerinde Türkiye'de tek, dünyada ise benzeri sayılı organizasyonlardan birisi olduğu belirtildi. Organizasyonda Türkiye'nin deniz turizmine hizmet sunan 50'nin üzerinde üstün hizmet niteliklerine sahip gulet, motor yat ve yelkenli yatın dünya pazarlarına sergilendiği kaydedildi. ''Marmaris Yacht Charter Show'' hakkında gazetecilere bilgi veren Uluslararası Yat Kulübü Genel Sekreteri Erkmen Küçük, ''Bu yıl ki organizasyona toplam 53 yat ve 70 acente katılıyor. Fuara ilk defa bu yıl katılan yatlar var. 30'uncusunu düzenlediğimiz organizasyonda, geçen yıllardan edindiğimiz tecrübeler bizi tekne sayısını artırmak yerine piyasadaki hizmet kalitesi yüksek olan tekneleri tercih etmemizi sağladı. Piyasada çok fazla sayıda tekne olmasına rağmen hizmet standartlarının gün geçtikçe gerilemeye başladığını ve bunun sonucunda pazar kaybetmeye başladığımızı gözlemledik. Bu duruma diğer ülkelerin bizim piyasamızdan pay almalarını kolaylaştırıyor'' dedi. Küçük, ''Her geçen yıl ülke filomuza katılan yeni tekneleri ve hizmet standartlarındaki gelişmeleri izlemek, yatlarımızı gezmek ve tanıtmak amacı ile dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden acenteler, tekne üreticileri ve basın kuruluşları da bu organizasyonu izlemek için sektörel fuar takip programlarına Marmaris Yat Charter Show'u dahil etmektedirler'' diye konuştu. Fuar kapsamında yatlar arasında hizmet rekabetini geliştirmek amacıyla ''En İyi Şef'' ve ''Yılın En İyi Yatı'' yarışmaları yapılacağı öğrenildi. Haftalık tur ücretlerinin yaklaşık bin 500 dolardan başladığı yatlarda mutfak, jakuzi, bar, su sporları ile uydu ve internet bağlantısı gibi hizmetler sunulduğu belirtildi. Yatların fiyatlarının 500 bin Avro ile 7 milyon Avro arasında değiştiği bildirildi. Marmaris Yacht Charter Show, 18 Mayısta sona erecek.