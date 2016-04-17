Marmaris’te kuyumcuya büyük soygun

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kişinin, çalıştığı kuyumcu dükkanından 25 kilo altın ile 1 buçuk milyonluk pırlantayı çalarak kaçtığı ileri sürüldü. Zanlının kaçtığı şirket aracı İstanbul’da havalimanında bulundu.

Hürriyet’in haberine göre, olay, sabah saatlerinde Merzifonlu pasajındaki Ahmet Malik isimli kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanında çalışan C.İ (35) dün akşam saatlerinde sırt çantası ile iş yerine gelerek önceden bastırdığı anahtarla çelik kasayı açtı. Kasadaki 3,5 milyon milyon lira değerindeki 25 kilo altın ile 1,5 milyonluk pırlantayı çantaya doldurarak şirketin kiralık aracına binerek işyerinden İstanbul’a doğru yola çıktı. İş yeri sahibinin yakınının iş yerine gelmesi ile ortaya çıkan soygun sonrası polis olay yerinde parmak izi ve kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis, yaptığı araştırmada C.İ.’nin bir süredir Rus bir kadın ile sevgili olduğu ve sürekli kuyumcu dükkânına geldiğini belirledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Rus sevgilisiyle Ukrayna’ya gidip iş kurmayı planladığı ileri sürüldü. C.İ.’nin kullandığı kiralık otomobilin araç takip sistemini inceleyen polis, İstanbul’da bir havalimanında olduğunu tespit etti. Çelik kasadan çalınan mücevherlerin piyasa değerinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Hırsızlık iddiasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.