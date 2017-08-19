Marmaris'te Kuğu Gölü Balesi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- DÜNYACA ünlü bale topluluğu \'Moscow State Ballet\', Marmaris\'teki Amfi Tiyatro\'da, çoğunluğunu Ruslar\'ın oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişiye gösteri yaptı.

Rus Klasik Balesi\'nin unutulmaz eseri \"Kuğu Gölü-Swan Lake\" gösterisi için Marmaris\'e gelen Rus turistlerin oluşturduğu büyük bölümü tatile gelen yaklaşık 3 bin kişi, erken saatlerde Amfi Tiyatro\'yu doldurdu. Tchaikovsky\'nin bestelediği, bale tarihinin en ünlü gösterilerinden biri olan \"Kuğu Gölü\", bir büyücü tarafından arkadaşları ile birlikte kuğuya dönüştürülen, ancak bir erkeğin aşkı ile tekrar insan kılığına dönüşebilecek olan Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşkı ve büyücünün, kızı Odil\'i prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırmasını anlatıyor. Toplamda 34 kişilik sanatçı topluluğu ile sahnelenen Kuğu Gölü Balesi bugüne kadar 30\'a yakın ülkede ve yüzlerce şehirde sahnelendi. İki bölümde sahnelenen oyun, izleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Oyun sonunda Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, yönetmene çiçek vererek teşekkür etti.



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