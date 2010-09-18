-MARMARİS'TE KRUVAZİYER BEREKETİ MARMARİS (A.A) - 18.09.2010 - Muğla'nın Marmaris ilçesini aynı gün içerisinde ziyaret eden 2 yolcu gemisi beraberinde 2 bin 579 turist getirdi. Didim'den demir alan Fransız bayraklı Club Med 2 isimli yolcu gemisi, Marmaris Körfezi'ne giriş yaptıktan sonra Marmaris Limanı'nın küçük rıhtımına yanaştı. 14 bin 983 groston ağırlığında, 185 metre uzunluğundaki gemide, 279 yolcu ve 197 personel bulunduğu belirtildi. Fransız gemisinin ardından ilçeyi ziyaret eden ikinci yolcu gemisi ise dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden birisi olan İtalyan bayraklı Aida Diva oldu. Alman Aida Cruises şirketine ait lüks yolcu gemisi, Marmaris Körfezi'ne giriş yaptıktan sonra güvenlik önlemleri altında Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştı. Antalya'dan gelen Aida Diva'da çoğunluğunu Almanların oluşturduğu 2 bin 300 yolcu ve 615 personel bulunduğu geminin Marmaris'e bu yıl dördüncü seferini gerçekleştirdiği belirtildi. Aida Cruises şirketinin filosuna 2007 yılında katılan 69 bin 203 grostonluk 11 katlı geminin 250 metre uzunluğunda olduğu ve içinde süit kamaralar, yüzme havuzları, sauna, masaj odaları, spor salonları, casino ile gösteri salonlarının bulunduğu bildirildi. Gümrük işlemlerinin ardından iki gemiden inen yolcular, yat limanında yürüyüş yaptıktan sonra Marmaris Kapalı Çarşısı'nı gezdi. Bazı yolcular ise ilçenin tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlerini gezmek için günlük turlara katıldı. Club Med 2'nin gece saatlerinde Alanya'ya, Aida Diva'nın ise Santorini Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.