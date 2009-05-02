Marmaris'te köpekbalığı heyecanı

Muğla’nın Marmaris İlçesi'ne bağlı Bozburun beldesinde, balıkçıların açık denizde yakalayarak ilçe balık haline getirdikleri köpekbalığı ilgi odağı oldu.



Balıkçı Gülhan Ekinci, Karadeniz Balıkçılık'a ait tekneyle avlanırken, ağlara takılan 4 metre boyunda 300 kilogram ağırlığındaki mavi köpekbalığını görünce çok şaşırdıklarını belirtti. Çekilen ağların ağırlığından büyük bir balığı yakaladıklarını anlayarak hemen hazırlık yaptıklarını kaydeden Ekinci, hayvanı kancalarla tekneye alabildiklerini söyledi. Ekinci, ``Çok uğraştırdı ama zor da olsa tekneye çıkartmayı başardık. Bu kadar büyük balığı ilk kez görüyorum. Balığın satılması için restoran ve otellerden müşteri bekliyoruz'' dedi.



Marmaris Balıkhali'ne gelen vatandaşlar da, balıkla birlikte fotoğraf çektirdi.

