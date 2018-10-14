Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te bu yıl 9\'uncusu düzenlenen \'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması\' ilginç görüntülere sahne oldu.

Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından \'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması\' düzenledi. Marmaris\'e 10 kilometre mesafedeki kırsal Adaağzı Mevkisi\'ndeki bir otelin bahçesine getirilen 40 köpek, 4 kişilik jüri heyeti önünden yetenek ve güzelliklerini ortaya koydu. 15 kilogram altı ve üstü güzellik, kıyafet ve yetenek kategorilerinde yarıştırılan köpekler, sevimlilikleri ile dikkati çekti. 40 köpek arasında dereceye giren 10\'u, tekrar podyuma çıkartılarak hünerlerini ortaya koydu. Aralarında Sibirya Kurdu, Doberman, Alman Kurdu, Yorkshire Terrier, İngiliz Bulldog, Fransız Bulldog, Golden Retriever, Labrodor Retriever ve Kaniş cinsi köpekler kıyafet-yetenek- güzellik kategorisinde değerlendirilmeye alındı. Dereceye giren köpeklerin yarın (Pazartesi) açıklanacağı ve ödüllerinin dağıtılacağı bildirildi.



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