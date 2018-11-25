Marmaris'te kadına şiddet, kefen ve şiddet makyajıyla protesto edildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te Kent Konseyi Kadınlar Meclisi tarafından, kadına yönelik şiddet protesto edildi. Konsey üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, kefenleri ve şiddete maruz kalmış gibi makyajlı görüntüleriyle basın açıklaması yaptı.

19 Mayıs Gençlik Meydanı\'ndaki basın açıklamasına, ilçedeki 20 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, CHP Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz katıldı. Açıklamaya çok sayıda erkek de destek verdi. Açıklamaya kefen giyerek gelen kadınlar üzerlerine, \'Ya toprağınsın ya benim\', \'Boşanmak istedim sokakta öldürüldüm\' ve \'Fiziksel ve psikolojik şiddete dayanamadım hayatıma son verdim\' yazılı dövizler astı. Kefenleri ile bir süre meydanda dolaşan kadınlar, 10 dakika sessizce bekledi. Etkinliğe bazı kadınlar da yüzleri ve gözleri şiddet görmüş gibi makyajla morartılmış, dudakları patlamış halde katılarak farkındalık yaratmaya çalıştı.

\'CEZALAR ARTIRILINCAYA KADAR MEYDANLARDA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK\'

Grup adına Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Şenay Kılın, basın açıklamasını okudu. Kadına şiddeti önlemek topyekün bir mücadele gerektiğini vurgulayan Kılın, \"Ne yazık ki ülkemizde her geçen yıl kadına yönelik fiziki ve psikolojik şiddet artmaktadır. Kadına şiddetin önüne geçilmesi için temelden eğitim gerekmektedir. Okula başlanılan ilk günlerden itibaren şiddetin zararları anlatılmalıdır. Bizler, sessiz kalan hem cinslerimizin haklarını savunmak için el birliği vererek mücadele etmek zorundayız. Kadına yönelik şiddet cezasız kaldığı sürece artarak devam edecektir. Bacılarımız, kız kardeşlerimiz, annelerimiz ve teyzelerimizin haklarını savunmak için herkesin duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kadına şiddet eylem cezaları artırılıncaya kadar bu meydanlarda mücadelemiz devam edecek\" dedi.

Açıklamanın ardından grup, \'Kadına şiddete son\' sloganları atıp bir süre tempolu alkış tuttu. Etkinlik sonrası şiddete uğramış kadınların fotoğrafların bulunduğu ve kadın hakları ile ilgili yasaların yazılı olduğu dövizlerin yer aldığı sergi gezildi.



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