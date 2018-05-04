Marmaris'te iki köpek zehirlenerek öldürüldü

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Nihat Mıstacaoğlu tarafından sahiplenilen iki köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü. Mıstacaoğlu, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Marmaris\'in 25 kilometre uzağındaki Hisarönü Mahallesi\'nde oturan emekli turizmci Nihat Mıstacaoğlu, yaklaşık 5 ay önce Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı\'ndan, biri rotweiler diğeri kırma cinsi iki köpek sahiplendi. Rotweiler cinsi köpeğe Şila ve kırma cinsi köpeğe Zeytin adını veren Mıstacaoğlu, dün uçakla günü birlik İstanbul\'a gitti. Aynı gün içerisinde geri dönen Mıstacaoğlu, evinin bahçesinde iki köpeğin de cansız bedeniyle karşılaştı, durumu veterinere haber verdi. Veterinerin yaptığı ilk incelemede köpeklerin zehirlenerek öldüğü anlaşıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, bahçede yaptıkları incelemelerde et parçaları buldu. Veteriner, et parçalarının içerisine zehir konulduğunu tespit etti. Jandarmanın ilçe merkezine getirdiği et ve köpeklerden parçalar alınarak, incelenmek üzere İzmir\'deki Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü\'ne gönderildi.

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Mıstacaoğlu, \"Bunu yapanlar insan olamaz. Barınaktan sahiplenerek gözüm gibi baktım. Bozburun\'da Dirvana Ailesi\'nin başına gelen olaya üzülmüştüm ve şimdi benim başıma geldi. Evlat acısı gibi bir şey oldu. Bir an önce hayvanları öldürenler ile ilgili hapis cezaları çıkartılmalıdır. Yasalar da caydırıcılık olmadığı sürece bu tür katliamlar devam edecektir\" dedi.

Olayı öğrenen Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, \"Bu yıl bu tür zehirlenme vakaları çok görülmeye başlandı. Zehirlenme vakalarının önüne geçemiyoruz ve duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bir an önce hayvan öldürenlere ağır cezalar verilmelidir\" dedi.



FOTOĞRAFLI