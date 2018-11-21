Marmaris'te hortum paniği; çok sayıda tekne hasar gördü

T24

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün saat 13.00 sıralarında 10 dakika arayla iki hortum meydana geldi. Yalancıboğaz mevkiinde gerçekleşen hortum nedeniyle çok sayıda teknede hasar meydana gelirken, 1 dalış teknesi battı. Yaralananın olmadığı hortum anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaris'in Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan marina çevresinde 20 dakika arayla iki hortum oluştu. Hortum karadaki yelkenli yatlar ile 4 otomobilde hasara yol açtı, paniğe neden oldu.

Bölgede inceleme yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, bakım kızağına alınan teknelerden 4'ünün devrildiğini söyledi.

Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürüyor.