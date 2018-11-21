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Çevre

Marmaris'te hortum paniği; çok sayıda tekne hasar gördü

Yaralananın olmadığı hortum anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

21 Kasım 2018 23:57

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün saat 13.00 sıralarında 10 dakika arayla iki hortum meydana geldi. Yalancıboğaz mevkiinde gerçekleşen hortum nedeniyle çok sayıda teknede hasar meydana gelirken, 1 dalış teknesi battı. Yaralananın olmadığı hortum anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Marmaris'in Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan marina çevresinde 20 dakika arayla iki hortum oluştu. Hortum karadaki yelkenli yatlar ile 4 otomobilde hasara yol açtı, paniğe neden oldu.

Bölgede inceleme yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, bakım kızağına alınan teknelerden 4'ünün devrildiğini söyledi.

Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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