Marmaris'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te otobüs garajında park halinde duran dolmuştan şoförün el çantasını çaldığı öne sürülen 20 yaşındaki er, Kalender Y. tutuklandı.

Olay, dün sabah Marmaris ilçe çıkışında bulunan otobüs garajında meydana geldi. Askerliğini yaptığı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'ndan dolmuşa binerek çarşı iznine çıkan er Kalender Y. otobüs garajına geldi. Kalender Y., park halindeki 48 EM 349 plakalı ve camı açık olan dolmuşta bulunan el çantasını, çalıp garaj tuvaletine gitti. Çantanın içindeki çeyrek altın ve bir miktar parayı alan Yıldırım, çantayı klozet rezervuarına saklayıp garajdan ayrıldı.

Minibüs şoförü Kemal Denizli, el çantasının çalındığını fark edince durumu polibe bildirdi. Garaja gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, yapılan inceleme sonunda şüpheli Kalender Y.\'yi, birliğine geri dönmek için geldiği garajda yakaladı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Kalender Y., buradaki ifadesinde çaldığı çantadaki çeyrek altını bozdurduğunu ve bir miktar parayı da harcadığını söyledi. Yapılan kontrollerde hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunan Yıldırım, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede \'Nitelikli hırsızlık\' suçundan tutuklandı. El çantası minibüs şoförüne teslim edildi.



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