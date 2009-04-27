Marmaris’te hamile turizmi

Marmaris'te bir hamile eğitim merkezince, bebek bekleyen çiftlerin hem tatil yapıp hem de eğitim aldığı kurslar başlatıldı.



Ametist Hamile Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ilk kursa katılan 5 çift, İçmeler beldesinde bulunan beş yıldızlı bir otelin lüks villalarında tatil yaparken, bir taraftan da sağlıklı doğum konusunda eğitim alıyor.



Kurslar hakkında bilgi veren eğitim merkezinin sahibi Dr. Hakan Çoker, Marmaris'i "hamile turizmi"nin merkezi yapmayı hedeflediklerini, kursların sayısını ilerleyen günlerde arttıracaklarını söyledi.



Çoker, "Bebek bekleyen çiftler Marmaris'e gelerek hem tatil yapsın, hem de iş stresinden uzakta doğuma hazırlansınlar istiyoruz. Bu kursların devamı gelecek. Hamile eğitim kurslarımız, hem tatil hem eğitim amaçlı devam edecek" dedi.



Daha çok doğuma hazırlık eğitimi verdiklerini ifade eden Hakan Çoker, şöyle konuştu:



"Eğitime katılanlar, öğrendikleri nefes çalışmaları ve gevşeme teknikleri sayesinde doğuma daha rahat ve huzurlu adım atıyorlar. İleride bu kursları arttırarak yoga ve emzirme tekniklerini de ekleyip kapsamlı eğitimler vermeyi planlıyoruz. Bu kurslara anne adaylarının, genellikle gebeliğin 5. ayından itibaren katılmaları daha sağlıklı oluyor. Ancak gebeliğin her hangi bir aşamasında da katılabilirler. Kursumuza hamile olmayıp, şimdiden bu konular hakkında bilgi almak isteyen bir çiftimiz de katılıyor."



Çoker, isteyen anne adaylarına, suda doğum konusunda da eğitim verdiklerini açıkladı.



Kurslarla korkularını yeniyorlar



Kurslara katılan çiftlerden Pınar-Ömer Bilget, eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirterek, kursların yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.



Anne adayı Pınar Bilget, "İlk gebeliğim ve 8. ayın içindeyiz. Kurlara biraz da korkularım üzerine katıldık, çok gergindik ve korkuyorduk. Kurslar sayesinde korkularımızın yüzde 90'ı gitti diyebilirim. Eşimle birlikte doğal doğum yapmama karar verdik" dedi.



Hamilelik konusunda yeni şeyler öğrendiklerini kaydeden Ömer Bilget ise "Bu tür eğitimlerin kurumsallaşması gerekiyor. Doğal doğumların tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması sadece bizim için değil, geleceğimiz için de önemli. Hamilelik eğitimleri konusunda yasal düzenlemeler yapılmalı" diye konuştu.



Sağlıkçı Burcu Yalçın ise Türkiye'de normal doğumun genelde arka plana itilerek, medikal ve sezaryen ağırlıklı doğum tercih edildiğini, bunun önüne geçilmesi için bu tür kursların arttırılması gerektiğini kaydetti.



(AA)

