Marmaris'te güneşli havayı gören denize koştu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde ekim ayında deniz keyfi devam ediyor.

Marmaris\'te yazdan kalma güneşli hava nedeniyle, sahillerde renkli görüntüler sürüyor. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığırnın ise 21 derece olarak ölçüldüğü Marmaris\'te güneşli havayı gören turistler ve Marmarisliler, soluğu deniz kenarında aldı. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede, Atatürk Caddesi\'nden Turban Mevkii\'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda, hareketlilik görüldü. Ekim ayında, sıcak havayı görenlerin bir kısmı şezlonglarına uzanıp, güneşlenip, kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Sahil yolunda şort ve bikinili yürüyüş yapan turistler, kiraladıkları bisikletlerle deniz manzarası eşliğinde pedal basanlar güneşli havanın tadını çıkardı. Heyecan arayanlar jet-ski, fly fish ve banana gibi su sporları aktiviteleri yaparken kimi turistler kafeteryalarda soğuk meşrubatlarını içti. Otel havuz başları ise plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başında ebeveynler şezlonglarda güneşlenirken çocuklar yüzdü, oyunlar oynadı.

İsveç vatandaşı 27 yaşındaki Debrah Georgian, \"Bizim ülkemizde bu güneşi bulmak çok zor. Burası cennetten bir köşe. Ekim ayında deniz ve güneşin tadını çıkartıyorum. Bir haftalık tatilimi 4 günde daha uzatarak cennet koylarınızı gezeceğim\" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının gündüz yazdan kalma günler gibi etkisini sürdüreceğini, akşam ise serin olacağını belirtti. Hafta başından itibaren aralıklı yağışların başlayacağı bilgisi verildi.

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