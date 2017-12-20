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Marmaris'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, polisin bir otele düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları öne sürülen Moldova uyruklu 2 kadın ve onlarla birlikte oldukları ileri sürülen 2 Türk gözaltına alındı

20 Aralık 2017 19:44

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, polisin bir otele düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları öne sürülen Moldova uyruklu 2 kadın ve onlarla birlikte oldukları ileri sürülen 2 Türk gözaltına alındı. Polis, kadınları zorla fuhşa teşvik ettiği iddia edilen Ş.U.\'nun (45) yakalanması için çalışma başlattı.
Bir ihbarı değerlendiren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ketenci Kavşağı\'nda bulunan 3 yıldızlı bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şafak vakti otele baskın düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları iddiasıyla Moldova uyruklu L.D. (18) ve E.B. (26) ile bu kadınlarla birlikte olan 2 Türk\'ü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından kadınlar sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Kadınlarla birlikte olduğu belirlenen kişilere ise Kabahatler Kanunu\'na göre 120\'şer lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Polis, kadınları zorla fuhşa teşvik ettiği iddia edilen ve \'Cem\' adını kullanan Ş.U.\'nun yakalanması için çalışma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise fuhşa yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.

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