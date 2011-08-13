-Marmaris'te esnaf turisti canından bezdirdi MARMARİS (A.A) - 13.08.2011 - Muğla'nın Marmaris ilçesinde esnafın, turisti zorla alışverişe zorladığı ve zoraki alışverişin ise turisti canından bezdirdiği belirtildi. Marmaris'te faaliyet gösteren seyahat acenteleri turiste yönelik ''Memnuniyet Anketi'' gerçekleştirdi.Buna göre, ankete katılan turistler en çok sözlü veya fiziki müdahalede bulunularak alışverişe zorlanmaktan şikayet ettiler. Yılda yaklaşık 1,5 milyon turistin tercih ettiği Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te seyahat acentesi sahiplerinden turizmci Nurcan Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'e turist getiren acenteler olarak müşterilerine yönelik anketlerin sonuçları hakkında bilgi verdi. Son 7-8 yıldır müşterilerine yaptıkları anketlerde, ''Marmaris muhteşem bir yer, yeniden tatile geleceğim'' diyen kişi sayısının giderek düştüğünü belirten Dağ, turistlerin en çok hanutçuluk, taciz ve alışverişe zorlanmaktan şikayetçi olduğunu kaydetti. Dağ, ankete katılan turistlerden bazılarının ''İlk defa geliyorum ve bu son olacak'' yanıtını bile verdiklerini, ''Arkadaşlarınıza bu bölgeyi tavsiye eder misiniz?'' sorusuna ise ''Tavsiye etmem'' cevabını almaya başladıklarını, turistlerin 'yolda yürüyemiyorum', 'aldatıldım', 'ailem tacize uğruyor' dediklerini söyledi. Özellikle son 3 yıldır turistlerin şikayetlerinin hat safhaya ulaştığına dikkati çeken Nurcan Dağ, her hafta yolcularının asayişle ilgili sorunlarıyla uğraştıklarını kaydetti. Marmaris'te turistlere yönelik davranışlar için ''hanutçuluk'' ifadesinin çok hafif kaldığını savunan Dağ, Marmaris'in asayiş problemi olduğunu da öne sürdü. -''Kapatma yetkimiz yok''- Marmaris'in en çok turist ağırlayan beldelerinden İçmeler'de de belediye ekiplerinin kontrollerine rağmen turistlerin rahatsız edilmesinin önüne geçilemediği belirtildi. Benzer manzaraların beldelerinde de yaşandığını anlatan İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren, ''Turistlerin fiziki veya sözlü olarak taciz edilerek alışverişe zorlanması yani bizim hanutçuluk dediğimiz olaylar son zamanlarda yeniden hortladı. Belediye olarak önceden bizim bir gün kapatma yetkimiz vardı. Bu çok caydırıcı oluyordu. Bu kaldırılınca turistlerin rahatsız edilmesi yeniden ortaya çıktı. Biz sadece 154 TL para cezası kesebiliyoruz ama kaymakamlığın ve emniyetin kapatma yetkisi var. Bugün 6 işletmeye hanutçuluktan tebligat yaptık. Para cezası yerine meslekten men cezası daha caydırıcı olur'' dedi. Bu arada, emniyet yetkililerinin, Marmaris'te son bir ayda 20'den fazla işletmeye turistleri rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 ila 10 gün arasında kapatma cezası verdikleri öğrenildi.