Marmaris'te esnaf caddeyi kapattı, turistler şaşkına döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 100 esnaf, ünlü markaların taklitlerine ilişkin marka avukatlarının denetimlerini protesto etmek için kent merkezinin ana caddesini trafiğe kapattı.

Siteler Mevkii’nde bu sabah bir araya gelen yaklaşık 100 esnaf, marka avukatlarının turizm sezonundaki denetimlerine tepki göstermek için eylem yaptı. Esnaf, marka avukatlarının sık sık yaptıkları denetimlerin iş yapmalarını engellediğini savundu.

Tartışmalar yaşandı

Esnaf, motosikletleri park edip ve yolun ortasına koydukları taburelere oturarak trafiğe kapattı. Grup korna çalan şoförlere de tepki gösterdi, tartışmalar çıktı Kısa sürede gelen polis ekipleri ile esnaf arasında da sözlü tartışma yaşandı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Müdür Yardımcısı İsmail Toygan, gerginliğin büyümesini önledi. Müdür Sarıkaya, esnaftan aralarından bir temsilci isteyerek, dükkan içinde görüşme yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından yaklaşık bir saat sonunda esnaf yoldan çekilerek eylemine son verdi.

Eylemi sonlandıran esnafın, aralarından seçtikleri temsilciler aracılığıyla ilçe yöneticileri ile görüşecekleri belirtildi.

“Her dükkânda taklit ürün satılıyor”

Eylemci bir esnaf ise satış izni verilmesini istedi, "Fabrikalardan aldığımız malların hepsi faturalı. Turizm kötü durumda kazandığımızı da marka avukatlarının kestirdiği cezalara ödüyoruz. Türkiye’nin birçok turistik şehrinde, Marmaris'te her dükkanda taklit ürünler satılıyor ve turistler özellikle bilerek alıyor. Avrupa Birliği üyesi değiliz, faturalı bu ürünleri satabilmeliyiz" dedi.

Eylemi gören turistler ise yollarını değiştirdi.