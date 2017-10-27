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Marmaris'te ekim sonunda deniz keyfi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, yağmur ve soğuk geçen günlerin ardından yüzünü gösteren güneşli havayı görenler, sahil ve sokakları doldurdu

27 Ekim 2017 20:21

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, yağmur ve soğuk geçen günlerin ardından yüzünü gösteren güneşli havayı görenler, sahil ve sokakları doldurdu.
Marmaris\'te aralıkla süren yağmur sonrası güneşli havanın, öğle saatlerinde yüzünü göstermesi, sahilleri hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilen turistler ve ilçede yaşayanların bir kısmı denize girdi. Bazıları uzandıkları şezlonglarında kitap okumayı tercih ederken, güneş altında bronzlaşmaya çalışanlar da oldu. Kentte yaşayanlar ise kafeteryalarda çaylarını yudumladı. Kordon Caddesi ve Atatürk Caddesi\'nde oltayla balık avlayanlara da rastlandı. Marmarisliler, Atatürk Caddesi\'nden Uzunyalı Mevkii\'ne kadar altı kilometrelik sahil yolundaki kafeterya ve parklardaki banklarda oturarak güneşlendi. Turistler, jet-ski ve muz gibi su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Turistler, öğle saatlerinde 10 metrelik günübirlik gezi tekneleri ile cennet koyları dolaşarak anın tadını çıkardı.
Kentte güzel havanın tadını çıkaranlardan Melda Demirci, \"Marmaris\'te 2 gün soğuk ve yağmurlu hava sonrası çok güzel bir hava var. Güneşli havanın tadını uzun yürüyüşler yaparak çıkarıyorum\" dedi.

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