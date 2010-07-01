Marmaris'te duble yol için ağaç katliamı!

T24 - Turistlerin Dalaman Havalimanı'ndan Marmaris'e daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşması gerekçesiyle Gökova-Marmaris arasındaki duble yol çalışması nedeniyle yüzlerce ağacın kesileceği açıklandı. Bu duruma Marmarisliler tepki gösterirken, Karayolları İzmir 2’nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ağaç kesmemek için farklı bir güzergâh düşündüklerini ancak bu güzergâhın eğiminin Karayolları kurallarına aykırı olması nedeniyle yolun "mecburen" Taşhan-Marmaris arasında genişleyeceğini belirtti.



Duble yol çalışmaları iki yıllık aradan sonra yeniden başladı. Çam ve sığla ağaçlarının arasında kıvrıla kıvrıla ilerleyen yolu genişletmek için Taşhan-Marmaris arasında 40-50 yaşlarında 8 bine yakın ağaç kesilecek. Çevreciler, ağaç kesimine öfkeli. Turizmcilere göre de etrafı ormanlara çevrili bir yoldan geçerek Marmaris’e ulaşmak, turistler için de çekici bir unsur ve biraz daha geniş yol uğruna bu güzellik feda edilmemeli.



Radikal gazetesinden Mustafa Sarıipek'in haberine göre Gökova-Marmaris duble yolunun geçmişi altı yıl öncesine uzanıyor. 26.3 kilometrelik duble yol inşaatı, 2004’te başladı. Gerekçe, turistlerin Dalaman Havalimanı’ndan Marmaris ve çevresine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmesiydi. Yolun 15 kilometresi asfalt dökülecek hale getirilmişti ki, çalışmalar 2008 yılında yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle durdu. Çalışmalar bu yıl sonuçlandırılan yeni ihaleyle 25 Mart’ta başladı.





'Yol mecburen buradan genişleyecek'





Kolin ve Simge inşaat grubu, 42 milyon TL’ye aldığı ihaleyle kalan 11.3 kilometrelik yolun genişletilmesi ve daha önce genişletilen kesimlerin asfaltlanması işini aldı. Projenin ikinci etabı için onlarca ağaç kesildi, Taşhan-Marmaris arasındaki 7.8 kilometrelik yolun 10 metre genişletileceği ve bunun için 8 bin çam ve sığlanın kesileceği ortaya çıkınca Marmarisli çileden çıktı.



Karayolları İzmir 2’nci Bölge Müdürlüğü yetkililerine göre kesim mecburi:



“Ağaç kesmemek için yolu Beldibi’nden geçirmeyi düşündük. Yol biraz daha da kısalacaktı. Fakat eğimin çok fazla olması ve Karayolları kurallarına aykırı olması nedeniyle vazgeçtik. Yol mecburen buradan genişleyecek.”





'Yaşananlar ağaç katliamı'





Marmaris Çevre ve Turizm Gönüllüleri Grup Başkanı Filiz Ersan ise yaşananları ağaç katliamı olarak niteledi:



“Yok ‘Maden aranacak ağaç keselim’, yok ‘Buradan yüksek gerilim hattının yeri değişecekmiş hadi yine ağaç keselim.’ Yetti artık! Bugüne kadar burada o kadar büyük kaza filan olmadı. Krallar resmi geçit mi yapacak, yoksa otomobil mi yarıştıracaklar? Bu projenin durdurulması için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm ilgililere telgraf çekeceğiz. Israr ederlerse binlerce kişiyle Ankara’ya yürürüz.”





Turizmciler de dört şeritli yola karşı





Marmaris-Gökova arasında duble yola turizmci de karşı çıktı. Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Marmaris Bölge Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ bunca ağacı kesmenin gerçek bir katliam olacağını savunuyor:



“Marmaris’in en büyük özelliği, turistlerin o ormanın içinden yol alıp Marmaris’e gelmesi. Turist için bu konum Marmaris’e gerçekten ayrı bir anlam kazandırıyor. Bu güzelim ormanı duble yol uğruna kurban etmek çok yanlış. Marmaris’e dört şeritli bir yol gereksiz. Çünkü oradan Marmaris’in haricinde gidecek başka bir yol sadece Datça. Datça’nın da böyle bir yola zaten ihtiyacı yok. Üçlü yol sıkıntımızı çözer.”





