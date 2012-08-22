Marmaris'te dövme yaptıran İskoç turist ayağını kaybediyordu

Marmaris’te yaptırdığı dövme, İskoç turistin ayağına mal oluyordu.

Tatil için geldiği Marmaris’te ayağına 140 liraya dövme yaptıran iki çocuk annesi İskoç Susan Fraser, az daha enfeksiyon kapan ayağını kaybediyordu.

Dövmeyi yaptırdıktan birkaç saat sonra ayağı şişen ve yürümekte büyük zorluk çekmeye başlayan 54 yaşındaki kadın, uçaktan iner inmez ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların uyguladığı üç antibiyotik tedavisi işe yaramayan Fraser, ayağının kesilmesi riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak dördüncü antibiyotik tedavisi sonuç verdi ve Fraser sağlığına kavuştu.



'Tuzlu suya girmişsin'



Ayağındaki rahatsızlık ilk baş gösterdiğinde dövmeyi yaptırdığı yere gittiğini söyleyen Fraser, dövmecinin kendisine, “tuzlu suya girdiğiniz için bu hale gelmiş olabilir” dediğini belirtti.

Fraser, “Bu sözleri duyduğuma inanamadım. Mayom bile yok, denize giren biri değilim” dedi. İskoç kadın, dövmecinin bu sefer, “sandaletlerini değiştirmesi tavsiyesinde bulunduğunu” anlattı.

Daily Mail’e konuşan Fraser, “Emin olduğum tek şey, bir daha asla yurt dışında dövme yaptırmayacak olmam” dedi.