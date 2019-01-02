MARMARİS'TE DERE TAŞTI, SU BASKINLARI OLDU (EK)

KÖPRÜ ULAŞIMA AÇILDI

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, sağanakla birlikte Değirmenyanı Mahallesi\'ndeki derenin taşmasıyla meydana gelen taşkının neden olduğu zarar, günün ağarması ve suların çekilmesiyle ortaya net olarak çıktı. Hisarönü Mahallesi\'nde tarım arazileri sel nedeniyle göle döndü, büyük hasar oluştu. Dere kenarındaki evleri ve işyerleri ile hayvan ağılları da su altında kaldı. Kazandere Çayı\'nın üzerinden geçen ve tadilatta olan köprü de sel nedeniyle büyük hasar gördü. Marmaris\'in Orhaniye, Turgut, Selimiye ve Bozburun mahallelerine köprünün hasar görmesi nedeniyle uzun süre ulaşım sağlanamazken, Karayolları ekipleri, sabah saatlerinden itibaren onarım çalışması başlattı. Köprü, öğle saatlerinde ulaşıma açılabildi.

KOVANLAR SEL SULARINA KAPILDI

Hisarönü ve Değirmenyanı mahallelerinde yaşanan sel nedeniyle kümeslerde ve ağıllardaki hayvanlar da telef olurken, çok sayıda arı kovanı da sel sularıyla birlikte sürüklenip, parçalandı.

Mobilyacı Cem Özayan, şiddetli yağış nedeniyle dere yatağının dolduğunu ve taştığını belirterek, \"Yağış çok şiddetliydi, akıntı nedeniyle dere yatağı dolunca, su tarlalara geldi. Evler ve işyerleri su altında kaldı. Derenin bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor\" dedi.

Mobilyacı Ender Bacakoğlu da, selin verdiği zararın Marmaris\'e yakışmadığını ifade ederek, \"Sel nedeniyle hayvanlar telef oldu, köprü zarar gördü. Çok kuvvetli yağış geldiği için böye oldu. Marmaris bölgesinin en geniş arazileri burada, evleri ve işyerlerini su bastı. Vatandaş mağdur. Yetkililere sesleniyorum; dünyanın incisi ve cenneti olan Marmaris\'e bu yakışmadı\" diye konuştu.

Selde 60 koyunu telef olan besi çiftliği sahibi Atilla Tuzkaya ise, herşeyin 30 dakikada olup bittiğini belirterek, \"Yağış nedeniyle bir ağaç dere yatağına devrilince taşkın oldu. Su 1 metreyi geçti. Derenin taşmasıyla koyunlar da akıntıya kapıldı. 60 koyun telef oldu. 18 ton saman ve 40 torba hazır yem zarar gördü. Selden sonra 30 koyunu kurtarabildik. Telef olan koyunları araziden topladık. Çöpe gönderdik. Zararım çok büyük\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Su içindeki evlerden ve arazilerden detay görüntüler

-İşyerlerinden görüntüler

-Zarar gören köprünün onarılması

-Cem Özayan ve Ender Bacakoğlu\'nun konuşması

-Arı kovanlarından detay görüntü

-Atilla Tuzkaya ile röp.

-Telef olan koyunlardan görüntüler

-Ramazan Çetin anons

-Çiftlikten görüntüler

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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