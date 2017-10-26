Marmaris'te denizde 'hayalet ağ' temizliği

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)-MARMARİS\'te, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su altındaki canlı ve habitatlara en büyük zararı veren, kaybolan veya bilinçli olarak su altına atılan, \'hayalet ağ\' olarak bilinen ağ ile misinaları temizlemek için çalışma başlattı.

Güney Ege ekosistemini korumak ve sürdürülebilir yaşam alanlarını artırmak amacıyla Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından \'hayalet ağ temizliği\' için tespitler yapıldı. Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı işbirliği ile başlatılan çalışmanın ilk etabında, gönüllü dalgıç ve alanında uzmanlar ile deniz altındaki atılmış ağ ile misinaların yerleri tespit edildi.

Bugün Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmetttin Kaya, Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, gönüllü 12 dalgıç, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı botları ve gönüllü tekne sahipleri çalışmalara başladı. Marmaris merkezine 60 kilometre mesafedeki Bozburun ve Selimiye kırsalında denizde tespit edilen hayalet ağlar, gönüllü dalgıç ve teknelerin yardımıyla çıkarıldı. Sabah saatlerinde başlayan projenin birinci gününde Selimiye Mahallesi açıklarında 12 bin metrekare ağ çıkarıldı.

Halk arasında \'hayalet ağ\' olarak adlandırılan atıkların deniz yaşamına büyük zarar verdiğini belirten Marmaris Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nejmettin Kaya, \"İlçemizin kırsalında bulunan, deniz ve turizmden yaşamını sürdüren mahallelerde hayalet ağ dediğimiz ağ ve misinalar atılıyor. Bilinçli veya bilinçsiz atılan bu ağlar nedeniyle deniz yaşamı kötü etkileniyor. 40 metre derinliğe kadar hayalet ağların bir kısmı temizlendi. Selimiye açıklarında 12 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Yıl sonuna kadar bu tespit edilen hayalet ağlar deniz dibinden çıkarılacak. Tahmini olarak 100 bin metrekare üzerine atılmış ağ ve misina bulunuyor. Cennet koylarımızın temizliği ve deniz dibi yaşamının devam ettirilmesi için önümüzdeki yıl içinde de çalışmalar devam edecek\" dedi.

Gönüllü olarak katılan 12 profesyonel dalgıç bir hafta süreyle önce Selimiye Mahallesi açıklarında ardından Bozburun Mahallesi çevresinde deniz dibinde hayalet ağların çıkarılmasını sağlayacak. İki haftalık temizlik çalışması kapsamında yaklaşık 35 bin metrekare hayalet ağ çıkarılması hedefleniyor.

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