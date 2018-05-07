Marmaris'te deniz dibinden 2 ton çöp çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki Sualtı Gönüllü Grubu üyesi 6 dalgıç tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 2 ton çöp çıkarıldı.

Ahu Hetman Vakfı desteğiyle, Marmaris Sualtı Gönüllüleri Grubu (MARSAG) üyesi 6 dalgıç, hafta sonu kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. \'Engin denizlerimizi koruyalım-1\' adı verilen etkinlikte bir araya gelen aralarında iş adamı, doktor, emekli deniz subayının bulunduğu 6 gönüllü dalgıç, Turban Mevkii sahilinde çalışma yaptı. Gönüllü dalgıçlar, 500 metre uzunlukta ve 36 bin metrekare alanda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. 4 saat süren temizlikte, çoğunluğu günübirlik gezi tekneleri ve yatlardan atıldığı öne sürülen çeşitli ebatlarda araç lastikleri, plastik borular, alüminyum ve demir parçalar, yat mutfak ve banyo plastik aparatlar, cam ve pet şişe, misina ve plastik kafes atıkları olmak üzere 4 traktör römorkunu dolduran 2 ton çöp çıktı. Denizlerin oksijen kaynağı olarak bilinen Poseidon çayırlarının \'Deniz çayırları\', teknelerin atılan çapaları nedeniyle kıyı kesimde yok olduğu görüldü. Çöplerin bir kısmı dalgıçlar bir kısmı balıkçı tekneleri ile kıyıya çıkartıldı. Toplanan çöpler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi\'ne götürüldü. MARSAG Sözcüsü, emekli denizci asker Ali Osman Ernalbant, \"Amacımız denizlerimize elbirliğiyle sahip çıkmanın önemini anlatmaktır. Sürdürülebilir turizm ancak temiz bir çevre ve deniz ile mümkündür. Maalesef, denizlerimiz hızla kirlenmektedir. Marmaris\'in turizme endeksli bir kent ve bir Milli Park içinde olduğunu lütfen unutmayalım. Balığından, denizinden, ormanından ve turizm gelirinden yararlandığımız bu güzel kentin denizini el birliğiyle koruyup, gelecek kuşaklara tertemiz bırakmak sorumluluğumuz vardır. Tüm yetkili kamu kurum kuruluşları olmak üzere Marmaris\'i seven herkesten destek bekliyoruz. İlçemizin turizm kaynağı deniz, kum ve güneş üçgeninden oluşuyor. Denizlerimizi el birliği ile sahip çıkmalıyız\" dedi.



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