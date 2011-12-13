'Marmaris'te deniz 40 metre çekilebilir'

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'Zemin kötüyse 4 şiddetindeki deprem bile hasar yaratır'

Erken uyarı cihazı

Marmaris’te 4 Aralık’ta başlayıp devam eden ve yer yer 10 metreyi aşan deniz çekilmesi halkta deprem endişesi yarattı. Özellikle Orhaniye’de suyun çekilmesi nedeniyle oluşan adacıklar ve bir teknenin karaya oturması bu endişeleri giderek artırdı.Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz durumu değerlendirdi. ntvmsnbc'nin Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; ilçede 2005 yılında da benzer durumlar yaşandığı söyleyen Beyaz, bunun tamamen atmosferden kaynaklandığını belirtti.Aralık ayı olmasına rağmen, mevsim normellerinin dışında, güneşli ve yağmursuz bir dönem yaşandığını kaydeden Beyaz, "Tamamen atmosferik şartlarda yüksek basıncın hakim olduğu bir durum. Bu tip çekilmeler bu şartlarda normal. Kimse korkmasın bu havalarda su 40 metreye kadar çekilebilir. Bu bir deprem habercisi değil" dedi.Marmaris’in Rodos adası yakınından geçen ve Fethiye’ye kadar ulaşan bir deprem zonu üzerinde olduğunu belirten Beyaz, tarihteki büyük yıkımlara da bu fay hattının neden olduğunu kaydettiBeyaz, şunları söyledi:"Buna ilişkin olarak da gene Gökova bölgemizde graben sistemimiz var ki bu her iki fay da sürekli deprem üretmekte. Marmaris’i etkileyecek bu iki bölge son zamanlarda yeniden bir aktivite kazanmaya başladı. Özellikle 1957 Fethiye depremine baktığımızda 7 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. Bu da demektir ki tekrar esas aktivitesini kazanırsa bu büyüklükte deprem olabilir. Ama eğer zeminimiz kötüyse, binamız yeterince projelendirilmediyse 4 şiddetinde bile olsa hasar yaratır.Kentsel dönüşüm projesinin ülke genelinde mutlaka uygulanması gerek. Eğer bu tip projeler hayata geçmezse Türk halkı binaların altında ezilmeye, yaralanmaya ve hatta ölümlere maruz kalacak. Marmaris’te 1998 yönetmeliğinden önce yapılan binaların gözden geçirilmesi şart. Tabii ki zeminin alüvyon olması, su içermesi depremin daha yüksek şiddette algılanmasına sebebiyet verdiğinden hasarı arttırır."Marmaris’in konum itibariyle hem turistik ilçe olması ve hem de deprem zonu üzerinde bulunması nedeniyle deprem uyarı cihazının konulması için harekete geçildiğini de belirten Beyaz, “Çevreci Filiz Ersan ve Dr. Oğuz Gündoğdu ile bu projeyi başlattık. Kaymakamımız Serdar Polat da destek veriyor. Depremlerin önceden kestirilmesi, belirlenmesi bakımından buraya yararlı bir proje olacak" dedi.