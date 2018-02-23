Marmaris'te çöpe atılan yumurtalardan çıkan 60 civciv kurtarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, bozul olduğu düşünülerek çöpe atılan yumurtalardan çok sayıda civciv çıktı. Belediye ekipleri çöpe atılan 400 yumurtadan 60 tane civcivi kurtararak yaşaması için seferber oldu.

Bugün saat 17.00 sıralarında, Marmaris\'teki İnönü Caddesi\'nde, bir vatandaş çöp konteynerlerinden civciv seslerinin geldiğini söyleyerek belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Marmaris Belediyesi\'ne bağlı zabıta ve temizlik işleri ekipleri, İnönü Caddesi 152 sokak üzerine geldi. Ekipler, adrese geldiklerinde sokaktaki üç çöp konteynerine atılmış çok sayıda yumurta ve yumurtadan çıkan civcivlerle karşılaştı. Bozuk olduğu düşünsesiyle çöpe atıldığı zannedilen yumurtalar ve yumurtalardan çıkan civcivler çöpten çıkartıldı. Tek tek kontrol edilen yumurtalardan yaklaşık 60 civciv çıkarıldı.

Belediye ekipleri, durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bildirdi. Yumurtalardan çıkartılan civcivler belediye personelinin elbiseleri veya araç içindeki eşyalarla sıcak tutulmaya çalışıldı. Olay yerine gelen Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde tavuk yetiştiriciliği yapan işletmelerle irtibata girerek kuluçka makinesi talep etti. 20 civciv, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne, diğer 40\'ı da çeşitli işletmelerin kuluçka makinelerine alındı.

Ekipler, damgasız yumurtaların kim veya kimler tarafından atıldığını bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı fakat aranan kişi ya da kişiler bulunamadı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"Bizlere gelen ihbarı değerlendirdik. Sokağa gittiğimizde çöp kutularından civciv sesi geliyordu. Baktığımızda şok yaşadık. El birliği ile yumurtaları inceleyerek çıkmak üzere ve çıkan olan 60 tane civcivi kurtardık. İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte civcivleri yaşatmak için çalışma yapıyoruz\" dedi.

Marmaris\'te Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ise yaşanılan olay ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunacaklarını, bunu yapanların bir an önce bulunarak cezalandırılması gerektiğini söyledi.

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