Marmaris'te çocuk seyyar satıcılara zabıta engeli

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te, zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yapan 10 çocuğu denetim sırasında yakalayıp, polise teslim etti. Polis, çocukları, tutanak tutup, ailelerine teslim ederek, uyarıda bulundu.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turistlerin yoğun olduğu, \'oteller bölgesi\' olarak adlandırılan Uzunyalı sahili, Yat Limanı ve Atatürk Caddesi sahil yürüyüş yolunda sivil olarak denetim yaptı. Sivil polislerin de destek verdiği denetimlerde, yabancı turistlere İngilizce \"Açız\", \"Anne ve babamız hasta\" diyerek kandırıp, çeşitli hediyelik eşyalar satmaya çalışan, 11- 15 yaşlarındaki 10 çocuk yakalandı. Satılan ışıklı oyuncak, özçekim çubuğu, baskül, yapma çiçekten taç gibi malzemelere de el koyuldu.

Zabıta araçlarıyla toplanan çocuklar, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi\'ne getirildi. Polisler, uzun süren görüşmeler sonucu adreslerini vermek istemeyen ve ağlayan çocukları ikna etti. Polis merkezine çağrılan ailelere uyarılarda bulunulduktan sora tutanak tutulup, çocuklar teslim edildi.

Gece geç saatlere kadar süren denetimleri koordine eden Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, \"Turizm sezonunun başlamasıyla çocuk yaştaki seyyar satıcılar artmaya başladı. İlçemizde tatilini yapan misafirlerimizi rahatsız edici faaliyetlerde bulunan, özellikle aileleri tarafından teşvik edilen küçük yaştaki 10 seyyar satıcı çocuk toplandı. Bu çocuklar özelikle yabancı turistleri kendilerini acındırarak fahiş fiyatlarla ellerindeki eşyaları satıyorlar. Resmi ve sivil ekiplerimizle beraber rutin denetimlerimiz devam edecek. Küçük yaştaki çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmesi için bu konuda halkımızdan anlayış ve esnaflarımızdan da hassasiyete göstererek desteklerini bekliyoruz\" dedi.

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