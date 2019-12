Marmaris'te cip safari tartışması

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çevreciler, doğaya ve çevreye zarar verdiğini, orman yangınları ile trafik kazalarına davetiye çıkardığını öne sürdükleri cip safarilerin yasaklanması için valilik ve kaymakamlığa başvurdu. Başvuru dilekçelerine cip safarilerin verdiği zararları belgeleyen fotoğraf ve video kayıtlarını da eklediklerini belirten Marmaris Çevre Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan, “Marmaris Afrika değil. Her yere giden yol var, cip safari gereksiz ve zararlı” dedi.



Sayıları 46'yı bulan çevre gönüllüleri, kendilerine gelen şikâyetler üzerine geçen ağustos ayında Marmaris'te safari yapan 110 cipi izlemeye aldı. Zaman zaman yollarını kesip, kurallara uyup uymadıklarını kontrol ederken, bazı gönüllüler de ciplerde şoför olarak çalıştı. Tespit ettikleri kuralsızlıkları, fotoğraf ve görüntülerle belgeledi. Gönüllüler, üç ay süren çalışmalarının sonrasında gözlemlerini rapor haline getirmek için toplandı. Safarilerin doğaya ve çevreye zarar verdiği, orman yangınları ile trafik açısından da risk taşıdığı görüşüne varıldı. Cip safarilerin yasaklanması, bu olmazsa, yeniden planlanması isteğiyle Muğla Valiliği'ne ve Marmaris Kaymakamlığı'na başvurulmasına karar verildi. Çevreciler, fotoğraf ve görüntü kayıtları ile isteklerini belirten bir dilekçenin bulunduğu dosyaları valilik ve kaymakamlığa teslim etti.



’Zararı çok’



Amaçlarının kimsenin ekmeğiyle oynamak olmadığını belirten Marmaris Çevre Gönüllüleri Başkanı Filiz Ersan (yanda), cip safarilerin tespit ettikleri zararlarını sıralarken şunları söyledi:

“Ciplerin büyük kısmı, her an arıza yapacak derecede eski model. Safarilerde kullanılması yasak olan ve trafikteki diğer insanların dikkatini dağıtan su tabancaları yasak olmasına rağmen kullanılıyor. Müşterileri, attıkları çöplerle geçilen güzergahları kirletiyor. Orman bölgesindeki yol güzergâhında ise ciplerin kaldırdıkları toz bulutları, çam ağaçları ve bitkilerin toz bulutu ile kaplanmasına neden oluyor. Sürücü ve müşteriler sigara içiyor. Bu durum, yol kenarındaki kuru otların, dolayısıyla ormanın yanması riskini doğuruyor. Çok küçük yaşta çocuklar da safariye katılıyor. Kısacası, ikaz ve kuralların büyük kısmına uyulmuyor.”



’Karayoluyla her yere ulaşılabiliyor’



Marmaris'teki karayolu ağının, görülmeye değer her yere ulaştığını, belirten Ersan şöyle devam etti:

“Bize göre, zararları bu kadar çok ve ortadayken, cip safariler önümüzdeki turizm sezonu öncesi yasaklanmalı. Hem Marmaris Afrika değil. Her yere giden yol var, cip safari gereksiz ve zararlı, mutlaka kaldırılmalı. Bu mümkün olmazsa, ilgili kurumlar, işletmeciler, şahıslar bir araya toplanmalı, safari turları yeniden planlanmalı. Kurallar tekrar tekrar hatırlatılmalı. Denetimler, sıklaştırılmalı, kurallara uymayanlara uygulanacak cezalar caydırıcı olmalı.”







Döviz girdiği sağlıyor



Marmaris Çevre Gönüllüleri'nin cip safarilerini yasaklanması yönündeki istekleri, safari turları satan acentecileri de çatısı altında toplayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ (yanda) tarafından tepkiyle karşılandı. Özbozdağ, ciplerin ve müşterilerinin, çevrecilerin iddia ettiği zarar ve tehlikelere yol açmadığını savundu. Marmaris'te 6 firmaya bağlı, sayıları 110 ila 150 arasında değişen ciplerin, her yıl yaklaşık 100 bin turisti gezdirdiğini, bu turistlerin de yaklaşık 3 milyon YTL döviz girdisi sağladığını kaydetti.

Marmaris'teki cip safarilerde 17 yıldır rehberlik yaptığını belirten Ertuğrul Kaplan da, çevrecilere sert bir dille yanıt verdi. Kaplan, “Çevreciler oturdukları yerden ahkam kesmesin ekmeğimizle oynamasınlar. Cipleri güvenlik güçleri çok sık denetliyor. Eğer cip safariler yasaklanırsa bu sektörden ekmek yiyen bir çok kişi işsiz kalır. Cip safarilerin kaldırılmaması için bizler de ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. (DHA)