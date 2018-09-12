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Marmaris'te 'cinsel saldırı' ile suçlanan İngiliz tutuklandı (2)

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP MARMARİS'E TATİLE GELMİŞ Marmaris'te, kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan E

12 Eylül 2018 19:44

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP MARMARİS\'E TATİLE GELMİŞ
Marmaris\'te, kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan E.L.H.\'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Declan Tyrone Marshal\'ın, ülkesinde uyuşturucu madde satmak suçundan yattığı cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Ailesini görmek için bir hafta izinli çıkmasına rağmen Marmaris\'e tatile geldiği öğrenilen Marshal\'ın İngiltere\'de karıştığı uyuşturucu satmak ve darp gibi çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.
Declan Tyrone Marshal\'ın tutuklanıp Muğla E Tipi Cezaevi\'ne gönderildiğini öğrenen, birlikte tatile geldiği kadın arkadaşı da bugün Dalaman Havalimanı\'ndan uçakla ülkesine döndü. Kadın arkadaşının Marshal\'ın ülkesinde yattığı cezaevinden izinli çıktığından da haberi olmadığı öğrenildi. Marshal\'ın ülkesinde emlakçılık yaptığı ama bir süre önce iflas ettiği belirtildi.
Öte yandan cinsel saldıraya uğrayan E.L.H.\'nin psikojik kontrollerinin ardından 17 Eylül Pazartesi günü tedavisine orada devam edilmek üzere, ülkesine gönderileceği bildirildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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