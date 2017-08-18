Marmaris'te çevreci çift, 14 saatte koylarda 10 ton çöp topladı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde tanınan çevreci İmdat Avcı ve eşi Yıldız Avcı, "Ozanın Türküsü" isimli tekne ile gezdikleri koylarda, 14 saatte yaklaşık 10 top çöp topladı. İmdat Avcı, "Yaratan ömür verip sağlıklı oldukça temizlemeye devam edeceğiz" dedi.

Muğla Valiliği tarafından üst üste iki defa yılın çevrecisi seçilen ve Türkiye'nin birçok çevre kuruluşundan takdir belgesi alan 63 yaşındaki İmdat Avcı, eşi Yıldız Avcı ile birlikte "Ozanın Türküsü" adlı 13 metrelik tekne ile ilçe koylarını temizlemeye çıktı. Yaklaşık 35 yıldır ilçenin koylarını ailesiyle temizleyen ve çevre duyarlılığını arttırmak için 50 eyleme imza atan Avcı, Netsel Marina'nın mazot sponsorluğu ile şafak vakti denize açıldı. Avcı çifti, turistlerin ve tatilcilerin gezi tekneleri ile uğradığı Cennet, Bedir, Nimara, Amos koylarının yanı sıra Fosforlu Mağarası çevresinde de temizlik yaptı. Çift, tekneye poşetler ile yükledikleri yaklaşık 10 ton çöpü, akşam saatlerinde iki sefer yaparak Yat Limanı'nda bulunan Netsel Marina İskelesi'ne getirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tekneden çöpleri alarak katı atık tesisine götürdü. İlçede "Avcı İmdat" olarak anılan ünlü çevreciyi görenler alkışlayarak teşekkür etti.

Tatilciler kirletiyor biz temizliyoruz

Cennet koylarının durumunun içler acısı olduğunu belirten İmdat Avcı, "Yaklaşık 30 yıldır Marmaris ve çevresinin doğal güzelliklerinin korunması için ailemle mücadele veriyorum. Sponsorlarımın desteğiyle yedi koy ve çevresinde eşimle temizlik yaptık. Cam ve teneke içki şişeleri, plastik bardak, tabak ve her türden çöp topladık. Yaklaşık 10 ton çöpü eşimle 14 saat, belki de daha fazla sürede toplayarak koylarımızı temizledik. Tatilci ve vatandaşlar kirletiyor, bizler temizliyoruz. Yaratan ömür ve sağlık verdiği sürece temizlemeye devam edeceğiz" dedi. Yıldız Avcı ise, kızım ve oğluna da çevre bilinci aşıladığını belirterek, "Eşim ve çocuklarımla beraber son nefesimize kadar Marmaris'in doğasının korunması için çalışmalarımız olacaktır" dedi.