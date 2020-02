Marmaris'te bayramda 4 bin 500 ton çöp çıktı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, 9 günlük bayram tatili süresince 200 belediye personeli tarafından toplam 4 bin 500 ton çöp toplandı. Özellikle gelişi güzel yerlere çadır kuran tatilcilerin neden olduğu kirlliğin önüne geçilebilmesi için gelecek yıl sıkı önlemler alınacağı belirtilirken, bayram süresince ilçeye 230 bin aracın giriş- çıkış yaptığı belirtildi.

Kurban Bayramı\'nda konaklama tesislerine, yazlıklara, günübirlik kiralık evlere gelenler ve çadır kuranlarla birlikte Marmaris ilçesine yaklaşık 1.5 milyon tatilci geldiği bildirildi. Marmaris Belediyesi\'nde görevli 200 personel, tatilcilerin rahat bir bayram tatili geçirebilmesi için 9 günlük tatilde çadır kurulan yerler, ormanlık alan, karayolları kenarları, turistik kırsal mahalle, sahil ve şehir merkezinde çevre temizliği yaptı. Cadde ve sokaklara konumlandırılmış konteynerlerden normal zamanda günde 3 defa yapılan çöp toplama hizmeti, tatilde 9\'a çıkarıldı. Konaklama tesislerinden sabah ve akşam çöpleri toplayan araçların seferlerin de günde 4\'e yükseltildi. Gündüz çöp toplama ve çevre temizliğine yetişmekte zorlanan personel, gece boyunca da çalışmaları sürdürdü.

Bu bayram tatilcilerin neden olduğu kirlilik nedeniyle yoğun mesai harcamak zorunda kaldıklarını belirten Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, şunları söyledi:

\"Kurban Bayramı öncesi yoğun turizm sezonunda ortalama günlük 300 ton çöp toplanıyordu. Bayram tatili süresince bu rakam günlük 500 tona kadar çıktı. 9 günlük bayram süresince toplam 4 bin 500 ton çöp topladık. Rutin çöp toplama işlerimizin yanı sıra şehir merkezi, kırsal mahalle ve karayolları kenarında atılmış çöpler de toplandı. Duyarsız tatilciler nedeniyle temizlenen yerlerde daha yarım saat bile geçmeden yine çöp dağları oluşuyordu. Özellikle çadır kurarak adeta bir çadırkent görünümü oluşan yerlerde çalışmalarımızı daha yoğun oldu. Şehir merkezindeki sahil ve ormanlık alanlarda çadır kurulmasına izin vermedik. Belediyemizin sorumluluk alanı dışındaki kırsal mahallelerde çadır kuran tatilciler oldu. Çadır sakinleri oturdukları, gezdikleri ormanı ve yüzdükleri denizi çöplerle doldurmuştu. Uyarılarda bulunmamıza ve çevrelerindeki çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutularını artırmamıza rağmen yine de çöplerini gelişi güzel attılar. 9 gün boyunca izin yapmadan Marmaris\'in tüm çöpünü topladık.\"

\'GELİŞİ GÜZEL ÇADIR KURDURMAYACAĞIZ\'

Çevre denetimi ve temizliğinde çadır kuranların doğaya ve etrafına büyük zararlar verdiğini tespit ettiklerine de dikkaiç çeken Ünlü, \"Vatandaşımızda dini bayramlarda tatil yörelerinde çadır kurmak gelenek haline gelmiş. Önümüzdeki yıl Marmaris\'te gelişi güzel her yere çadır kurulmaması için bir dizi girişimlerimiz olacak. İlçe Turizm Komisyonu\'na bu konuda raporlarımızı ve yapılan çevre tahribatını belgeleyen fotoğraf ile videoları sunarak her yere çadır kurulmasını yasaklatmayı planlıyoruz. Komisyonun vereceği karara göre belirlenen alanda çadır kurulmasına izin vereceğiz. Ormanlarımızın her yeri tuvalet alanı olmuş durumda ve çok kötü kokular yayıldı. Yalancı Boğaz, Aktaş, Adaağzı, İnbükü, Selimiye,Orhaniye gibi bir çok ormanla denizin birleştiği kırsal mahallelerde 1000\'nin üzerinde çadır kuruldu. Kurulan çadır kentlerden günlük 5 ton çöp çıktı\" dedi. Öte yandan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı verilerine göre bayramın birinci gününden itibaren 9 günlük tatil kapsamında; 230 bin araç giriş ve çıkış yaptığı bildirildi. İlçede, tatil süresince 93 maddi hasarlı ve 11 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği de belirtilirken, günlük ortalama 6 bin kişinin sicil kaydını ve 3 bin aracın plaka kayıtlarını incelediği kaydedildi.



FOTOĞRAFLI