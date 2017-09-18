Marmaris'te 'Atatürk'süz müfredata hayır' eylemi

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde biraraya gelen 12 sivil toplum örgütü ve 2 siyasi partinin temsilcileri, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde \'Atatürk\'süz müfredata hayır\' eylemi yaptı.

Marmaris Cumhuriyet Kadınları Derneği öncülüğünde bugün öğlende Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen \'Atatürk\'süz müfredata hayır\' adlı eyleme Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Kent Konseyi Grubu, Cumhuriyet Okurları, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Veli-Der, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Marmaris İhtiyaç Sahipleri için Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (MİYED) üyeleri ile birlikte CHP ve Vatan Partisi temsilcileri de destek verdi. Milli Eğitim Müdürlüğü sokağı girişinde siyah çelenk ile yürüyüşe geçen grubun önünü polis kesti. Polis, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk koydurmayacaklarını belirterek, gruptan basın açıklaması yapıldıktan sonra ayrılmalarını istedi.

Genel merkezlerinin yayınladığı basın açıklamasını okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Cahide Çiçek, müfredatın Cumhuriyet devrimleri ve Atatürk\'ün unutturulmasını hedeflediğini öne sürerek, \"Cumhuriyete düşman, milli devlet yerine ümmetçiliği hedefleyen, kadın haklarını yok sayan, inanç ve ibadet özgürlüğünü yok eden, milli devlet ve laiklik karşıtı, bilimi dışlayan, sadece vahabi din anlayışını önceleyen çağ dışı bir programdır. Bu ders programları cumhuriyet eğitimini ve cumhuriyet kurumlarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek, milletimizi bir arada tutan değerleri yok edecek ve vatanımızın bölünmesine yol açacaktır. Ne yazık ki, artık Milli Eğitim Bakanlığı \'milli\' de değildir, \'eğitim\' de yoktur\" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın Ensar Vakfı başta olmak üzere bazı cemaatleri savunduğunu iddia eden Cahide Çiçek, \"Bakanlığın adı da bundan böyle \'Ümmetçi Bakanlığı\' olmalıdır. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bunlara izin vermeyeceğiz. Milli devletin varlığını sürdürmesi, cumhuriyet devriminin kazanımların korunması, kadın, erkek eşitliğinin, insanlık onurunun, inanç ve ibadet özgürlüğünün korunması için bu müfredata şiddetle karşı çıkıyoruz\" dedi.

Çağdaş, bilimsel, milli ve laik bir eğitim istediklerini anlatan Cumhuriyet Kadınları Derneği Marmaris Şube Başkanı Cahide Çiçek, \"Atatürk\'süz müfredat değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay\'a dava açacağız\" diye konuştu.

ÇELENK TARTIŞMASI

Polis ile grup arasında çelenk bırakma konusunda kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra yürüyüşe geçen grup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün 50 metre ilerisindeki çöp konteynerlerinin başına geldi. \"Gerici ve şeriatçı eğitime hayır\" sloganları atan grup, elindeki siyah çelengi geri dönüşüm kutusuna atarak \"Bu müfredatı çöpe attık\" dedi. Grup, alkışlar eşliğinde polisin yoğun güvenlik önlemi altında dağıldı.



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