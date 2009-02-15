T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmaris’te Amerikalı astronot heykeli kayboldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Amerikalı astronot heykeli kayboldu.

15 Şubat 2009 02:00

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Amerikalı astronot heykeli kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde yat limanında bulunan astronot heykelinin yerinde olmadığını fark eden Marmaris Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, polise bilgi verdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, çevredeki iş yerlerinde çalışanlardan bilgi alarak, heykelin nasıl kaybolduğu tespit etmeye çalıştı. Bu sırada deniz polisine ait bot sahilde arama çalışması yaparken, bir dalgıç da deniz içinde inceleme yaptı. Emniyet yetkilileri, heykelin çalınmış ya da kırılarak denize atılmış olabileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Bu arada heykelin yaklaşık 5 metre uzağında bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini incelemek istedi. Yapılan araştırmada, söz konusu güvenlik kamerasının kış aylarında devre dışı olduğu tespit edilerek, çalışmadığı ortaya çıktı.

Marmaris Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, heykelin 1997 yılında uzaya fırlatılan mekikte bulunan Astronot Jim Reilly'in, yanında Türk Bayrağı götürmesine teşekkür etmek amacıyla dikildiği öğrenildi.

Heykeltıraş Rahmi Aydın tarafından, fiberglastan yapılan heykelin 6 Haziran 1998 tarihinde dikildiği kaydedildi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24