Marmaris’te Amerikalı astronot heykeli kayboldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Amerikalı astronot heykeli kayboldu.



Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde yat limanında bulunan astronot heykelinin yerinde olmadığını fark eden Marmaris Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, polise bilgi verdi.



Olay yerine gelen polis ekibi, çevredeki iş yerlerinde çalışanlardan bilgi alarak, heykelin nasıl kaybolduğu tespit etmeye çalıştı. Bu sırada deniz polisine ait bot sahilde arama çalışması yaparken, bir dalgıç da deniz içinde inceleme yaptı. Emniyet yetkilileri, heykelin çalınmış ya da kırılarak denize atılmış olabileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.



Bu arada heykelin yaklaşık 5 metre uzağında bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini incelemek istedi. Yapılan araştırmada, söz konusu güvenlik kamerasının kış aylarında devre dışı olduğu tespit edilerek, çalışmadığı ortaya çıktı.



Marmaris Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, heykelin 1997 yılında uzaya fırlatılan mekikte bulunan Astronot Jim Reilly'in, yanında Türk Bayrağı götürmesine teşekkür etmek amacıyla dikildiği öğrenildi.



Heykeltıraş Rahmi Aydın tarafından, fiberglastan yapılan heykelin 6 Haziran 1998 tarihinde dikildiği kaydedildi.



(AA)

