Marmaris'te 57 bin kutu okul sütüne el konuldu

Marmaris'teki ilköğretim okullarında dağıtılmak üzere ilçeye getirilen binlerce okul sütünün Kemeraltı Mahallesi'ndeki boş bir arazide depolandığı şikayeti üzerine Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Üzeri naylonla örtülmüş vaziyette güneş altında bekletilen sütlere, "Sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği" gerekçesiyle el konuldu. Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da araziye gelerek konu hakkında bilgi aldı.

Aldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sütlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir ilgisinin olmadığını, kendilerine teslim edilen bütün sütleri öğrencilere düzenli bir şekilde dağıttıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ihaleyi alan firmanın sütleri neden boş araziye bıraktığını bilmediklerini anlatan Aldoğan, yapılacak araştırma ve incelemeden sonra gerçeğin ortaya çıkacağını kaydetti.

Tutanak tutulmasının ardından iş makinesi yardımıyla taşınarak kamyona yüklenen sütler, yediemin deposuna götürüldü.

Marmaris Gıda Tarın ve Hayvancılık Müdürü Nafiz Çiftçi ise 200 mililitrelik yaklaşık 57 bin kutu süte kurumları tarafından el konulduğunu ve inceleme başlatıldığını bildirdi.

Sütleri getiren firmaya idari para cezası uygulanacağını ifade eden Çiftçi, “Firma sütlerini geri almak istiyorsa alınan numuneleri laboratuvarda inceleteceğiz. Eğer tüketilmesi konusunda bir sakınca görülmezse sahibine teslim edeceğiz” dedi.