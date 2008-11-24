T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmaris’te 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris İlçesi’ne bağlı Bozburun Beldesi’nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24 Kasım 2008 02:00

Muğla'nın Marmaris İlçesi’ne bağlı Bozburun Beldesi’nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bugün saat 13.34’te merkez üssü Marmaris’in Bozburun Beldesi olan, 68 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Bozburun ve köylerinde hiç hissedilmezken, bitişiğindeki Datça’da çok hafif hissedildi. Kısa süren sarsıntı Marmaris'te hissedildi.

Bozburun Belediye Başkanı AKP’li Salih Taşkın, “Deprem olduğunu hiç hissetmedik. Daha önce Ege Denizi’nde olan depremleri küçük çaplı da olsa hissedebiliyorduk. Ancak bu kez hiçbir şekilde sarsıntı duymadık. Vatandaşlar normal yaşamına devam ediyor, beldede panik yok” dedi.

Bozburun jandarması da belde ve civar köylerinde depremin hissedilmediğini, herhangi bir zarar ziyan yaşanmadığını bildirdi.

Bu arada, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de Marmaris’e 35, Rodos’a 14 kilometre uzaklıkta, Bozburun ve Selimiye yakınlarındaki Taşlıca Mevkii açıklarında meydana gelen depremin 4.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24