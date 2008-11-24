Marmaris’te 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris İlçesi’ne bağlı Bozburun Beldesi’nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bugün saat 13.34’te merkez üssü Marmaris’in Bozburun Beldesi olan, 68 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Bozburun ve köylerinde hiç hissedilmezken, bitişiğindeki Datça’da çok hafif hissedildi. Kısa süren sarsıntı Marmaris'te hissedildi.



Bozburun Belediye Başkanı AKP’li Salih Taşkın, “Deprem olduğunu hiç hissetmedik. Daha önce Ege Denizi’nde olan depremleri küçük çaplı da olsa hissedebiliyorduk. Ancak bu kez hiçbir şekilde sarsıntı duymadık. Vatandaşlar normal yaşamına devam ediyor, beldede panik yok” dedi.



Bozburun jandarması da belde ve civar köylerinde depremin hissedilmediğini, herhangi bir zarar ziyan yaşanmadığını bildirdi.



Bu arada, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de Marmaris’e 35, Rodos’a 14 kilometre uzaklıkta, Bozburun ve Selimiye yakınlarındaki Taşlıca Mevkii açıklarında meydana gelen depremin 4.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.





