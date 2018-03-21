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Marmaris'te 4 saatte, 6 bin fidan dağıtıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Orman İşletme Müdürlüğü'nün 'Bir fidanda siz dikin' projesi kapsamında, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle ücretsiz dağıttığı 6 bin fidan, 4 saatte tükendi

21 Mart 2018 17:23

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Orman İşletme Müdürlüğü\'nün \'Bir fidanda siz dikin\' projesi kapsamında, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle ücretsiz dağıttığı 6 bin fidan, 4 saatte tükendi.
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, \'Bir fidanda siz dikin\' projesi başlattı. Proje kapsamında bu sabah hizmet binalarının bahçesinde ücretsiz fidan dağıtıldı. Defne, mazı, sığla, incir, dut, biberiye, çam ve serve türü fidanların dağıtımına, çoğunluğu kadın, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 6 bin fidan, 4 saatte tükendi.
Marmaris İlçe Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, \"21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında 6 bin adet meyveli ve süs bitkilerinden oluşan fidan dağıtıyoruz. Halkımızın ormanlara yönelik hassasiyeti var. Yüksek ilgi nedeniyle çok memnunuz. Kısa sürede fidanlarımızın bitmesi bizleri mutlu etti. Farkındalığı artırmak için bu tür ücretsiz fidan dağıtım projelerimizi devam ettireceğiz\" dedi.
Fidan alan vatandaşlardan Fatma Alkanaz, \"Orman Haftası\'nı bekliyordum. Üç tane meyve fidanı aldım. Atalarımızdan miras doğamızı, gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz. Tüm ormancıların haftasını canı gönülden kutlarım\" dedi.

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