Marmaris'te 3 kişinin öldüğü motoryat için çıkarma çalışmaları

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA) - MARMARİS\'e bağlı Bozburun Mahallesi\'nde 2 Ağustos\'ta batan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği motoryatın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Marmaris\'e 60 kilometre uzaklıktaki Bozburun Mahallesi Kızılkum Mevkisi\'nde, 2 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında, içinde 11 kişi bulunan Türk bayraklı, 20 metrelik \'Anemone\' isimli motoryat battı. Motoryatın kaptanı Mustafa Donka, gemici Yücel Bektaş (28), Giray Donka (12), Bartu Donka (7) İsmail Turgut (50), Dilek Çayırlıoğlu (51), Zeynep Ağdemir (10), Ayhan Ağdemir (50) sağ olarak kurtarıldı. Motoryatın sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu, Mert Ali Ağdemir (15) ve annesi Safia Ağdemir\'in (40) cesetleri ise dalgıçlar tarafından 30 metre derinliğindeki motoryattan çıkartıldı. Faciadan sağ olarak kurtulan kaptan Mustafa Donka ile gemici Yücel Bektaş, jandarma tarafından gözaltına alındı. Arkasındaki açık kalan kapaktan su alarak battığı öne sürülen motoryatla ilgili soruşturma sürerken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teknenin kaptanı Donka ve gemicisi Bektaş, yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

İstanbul\'dan gelen Orcan Gemi Kurtarma şirketi görevlileri, dinçli gemi ve dalgıçlarla motoryatın battığı alanda konum belirleme çalışması başlattı. 30 metre derinlikteki motoryatın çıkarılması için 30 kişilik bir ekip oluşturulduğu öğrenildi. Orcan Gemi Kurtarma Şirketi yetkilisi Mehmet Tuğrul Orcan, \"20 metrelik motoryat, 30 metre dipten çıkarılacaktır. Konum belirleme çalışmalarımız devam etmektedir. Güvenlik amaçlı belirlenen alanda deniz üzerinde dubalarla çevirdik. Bayram gelmeden bulunduğu yerden çıkartılmasını planlıyoruz. Motoryat çıktığında Bozburun\'da özel bir tersaneye çekilerek incelemeye alınacaktır\" dedi.

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