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Marmaris'te 25 kaçak yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Simi Adası'na geçmeye çalışan 25 kaçak yakalandı, 2 organizatör Türk gözaltına alındı

15 Eylül 2017 23:05

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Simi Adası\'na geçmeye çalışan 25 kaçak yakalandı, 2 organizatör Türk gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan\'a göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine bugün sabah saatlerinde Hisarönü Mahallesi Kameriye Adası çevresinde önlem aldı. Bir araçla getirilen kaçakların bindirildiği sürat teknesi, Yunanistan\'ın Simi Adası\'na gitmek için hareket etti. Sahil Güvenlik ekipleri, 3 hücumbot ile takibe aldıkları sürat teknesini kısa süren kovalamacayla durdurdu. Bazı kaçaklar, can simidi takıp denize atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19\'u Suriyeli, 6\'sı İranlı, toplam 25 kaçak yakalandı. 
Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'na getirilen kaçaklardan, 6 İranlı sınırdışı edildi, 19 Suriyeli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Organizatör olduğu tespit edilen 2 Türk nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındı. 

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