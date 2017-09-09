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Marmaris'te 2 Gürcü hırsızlıktan tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne tatile gelen Gürcistan uyruklu 2 kişi, çaldıkları iki bisikletle bir saatte üç hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla tutuklandı

09 Eylül 2017 13:49

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ne tatile gelen Gürcistan uyruklu 2 kişi, çaldıkları iki bisikletle bir saatte üç hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla tutuklandı.
Marmaris\'e dün bir haftalığına tatile gelen Gürcistan uyruklu M.A. (30) ve M.Z. (20), iddiaya göre, Adliye Sarayı\'nın önünde park halindeki, kilitli iki bisikleti çalarak Cumhuriyet Bulvarı\'na doğru hızla uzaklaştı. Bir saat içinde üç hırsızlık gerçekleştiren şüpheliler, ilk olarak bir marketten yiyecek ve içecek çalıp, Turban Mevkii\'ndeki plaja gitti. Burada çaldıklarını yiyip içen 2 Gürcü, ardından plajda gözledikleri iki ayrı turist kadının cep telefonunu çalarak bisikletle 8 kilometre sahil yürüyüş yolundan pedal basarak şehir merkezine geldi. Şikayetler üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mobese ve marketin özel güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede iki kişinin eşkalleri tespit edildi. Sivil polis ekipleri, Atatürk Caddesi\'ndeki halk plajında şüphelileri bulmak için araştırma başlattı. Eşkalleri uyan iki kişi, Ketenci Kavşağı\'nda kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Çalıntı bisikletlerle birlikte İlçe Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Gürcistan uyruklu iki zanlıya, yaptıkları hırsızlıkların görüntüleri izletildi. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede \'nitelikli hırsızlık\' suçundan tutuklandı. Çalınan iki bisiklet, Adliye Sarayı\'nda görevli memurlara teslim edildi. Çaldıkları iki cep telefonu ise bulunamadı.

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