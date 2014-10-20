Marmaris'te 14 saatlik yangın 44 hektarlık alanı küle çevirdi!

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde ilk belirlemelere göre, bir evin mutfağında alev alıp balkona çıkartılan ve daha sonra büyük bir gürültüyle patlayıp ormanlık alana fırlayan piknik tüpünün neden olduğu yangın Marmaris'in en güzel noktalarından olan bölgeyi küle çevirdi. Araçla girişte Marmaris'in ilk göründüğü noktada 44 hektar zümrüt yeşili ormanın yangın sezonunun bittiği anda yanması faciaya yol açtı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.

Beldibi Mahallesi Seki Mevkii'nde bir evin mutfağında dün saat 17.30 sıralarında piknik tüpü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Evde bulunanlar tarafından balkona çıkartılan tüp, bir süre sonra büyük bir gürültüyle patladı ve ormanlık alana fırladı.

Kuru otları tutuşturan alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Evde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Yangını görenler itfaiye ve Orman Bölge Şefliği'ne bilgi verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, alevler yerleşim birimlerini de tehdit etmeye başladı.

Yerleşim yerlerine 50 metreye kadar yaklaşan yangın nedeniyle 44 dairenin bulunduğu Çamlık Sitesi boşaltıldı. Bu sırada evlerinden çıkmak istemeyen bazı vatandaşlar ile görevliler arasında tartışmalar yaşandı. İtfaiye tedbir amaçlı sitedeki binalara su sıktı. AFAD ekibinin ve vatandaşların da seferber olduğu yangında, evlerin bulunduğu bölgede arazözlerle önlem alındı.



Söndürme çalışmalarına katılmak üzere, Muğla, İzmir, Aydın ve Denizli'den de takviye ekipler gönderildi. Yangına, toplam 306 orman işçisi, 62 arazöz, 10 ilk müdahale ekibi, 37 orman mühendisi, ile 4 helikopter müdahale etti. ancak havanın kararmasıyla helikopterler çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.

Kahreden görüntü

Günün ilk ışıklarıyla Marmaris'in en güzel noktalarından olan bölgenin adeta küle döndüğü görüldü. Doğa ve tatil cenneti Marmaris'in zümrüt yeşili ormanlarının durumu, görenlerin yüreğini dağladı.

Araçla Marmaris'e gidenlerin ilçeyi ilk gördüğü, en güzel çam ormanlarının bulunduğu alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, soğutma çalışmaları başlattı. İlk belirlemelere göre yangına neden olan tüpün bulunduğu dairenin bir üst katında oturan Türkan Akyıldız, "Biz üst katta oturuyorduk. Aniden bir ses geldi. Alt kat komşumuz bir çığlık attı. Tüpün birden alev aldığını, balkona çıkarttığını söyledi. Sonrasında ise büyük bir gürültüyle patlayan tüp ormanlık alana doğru fırladı. Tam fırlarken ben önündeydim. Kızım kolumdan tutup çekmese tüp bana da çarpabilirdi. Olaya çok üzüldük. Ciğerlerimiz yandı" dedi.

Öte yandan bu yangın Beldibi, Seki bölgesinde son yıllarda ormanın içine kadar giren yazlık site ve evlerin ne kadar riskli olduğunu da gözler önüne serdi.