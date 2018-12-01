Marmaris'te 1 ay sürecek Yeni Yıl Festivali başladı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip \'Ayaz Ata\' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi \'Noel baba\' figürünü bir araya getiren ve 1 ay sürecek olan \'Marmaris Yeni Yıl Festivali\', kortej yürüyüşüyle başladı.

Marmaris Belediyesi, kentte Aralık ayında turizm hareketliliği sağlamak ve alternatif turizm alanları yaratmak amacıyla 1-31 Aralık 2018 arasında Marmaris Yeni Yıl Festivali düzenliyor. Festival, bugün yürüyüşle start aldı. İngiliz, Ukrayna, Rus, Alman ve Hollanda uyruklu olan ve kentte yerleşik yaşayan yabancılar da kortejdeki yerini aldı. Anatolia Meydanı\'ndan Ulusal Egemenlik Caddesi\'ne kadar 2 kilometrelik yürüyüş esnasında \'İzmir Marşı\', \'Gençlik Marşı\' ve \'Mehter Marşı\' çalındı. Yürüyüş, 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda son buldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Meydana gelen binlerce kişiye seslenen Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, \"Bir ay boyunca Marmarislilere ve ziyaretçilere yeni yıl coşkusu yaşatacak festivalin ana teması \'Kültürlerin Buluşması\' olarak belirlendi. Ülke genelinde ilk kez düzenlenecek festival, yöre halkı ve şehrin ziyaretçilerine unutamayacakları günler yaşatacak. Türklerin güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu büyük şenliklerle \'akçam ağacı\' altında kutladığı Nardugan Bayramı da Marmaris Yeni Yıl Festivali\'nde tanıtılacak. Festival kapsamında Noel Baba ve Ayaz Ata\'nın buluşturulacağı etkinlikler de düzenlenecek. Amacımız hem kültürlerin buluşmasını sağlamak hem de kış döneminde turizmi canlandırmak\" dedi.

Konuşmanın ardından İzmir\'in Karşıyaka Belediyesi Bandosu ile tamamı kadınlardan oluşan Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin mehter takımı, marşlarla çeşitli müzikler çaldı. Alanı dolduran yaklaşık 5 bin kişi, müzik eşliğinde çocuklarıyla dans etti. Türkiye\'nin 38 şehrinden gelerek meydanda stant açan üreticiler de organik gıda satışı yaptı. Aynı zamanda el işi giyim ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Festivalde meydana çocuklar için dönme dolap, çarpışan araba, tren gibi çeşitli oyuncaklar konuldu. Einstein, Noel Baba ve Ayaz Ata kostümlü kişiler meydanda gezerek, çocuklara hikaye kitapları dağıttı. Bir ay sürecek olan \"Marmaris Yeni Yıl Festivali\" kapsamında her gün ayrı bir etkinlikler düzenlenecek.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, atık cam ve pet şişelerden yapılmış 5\'er metre boyunda 2 adet noel ağacını meydana yerleştirdi. Şişelerden yapılan noel ağacının çevresine doğanın ve çevrenin korunması için yapılması gerekenleri anlatan yazılar asıldı. 2 bin tane pet ve cam şişeden yapılan noel ağacı büyük ilgi gördü.

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