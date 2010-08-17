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Yaşam

Marmaris'ta Türkçe ezanla iftar

Marmaris’te yayın yapan Park FM radyosu, iftar vaktini Türkçe ezanla haber veriyor.

17 Ağustos 2010 03:00

T24- Marmaris’te yayın yapan Park FM radyosu, iftar vaktini Saadettin Kaynak tarafından Saba makamında okunan Türkçe ezanla haber veriyor.

Radyonun Genel Yayın Yönetmeni Necdet Demiray, “Radyoculuk yalnızca müzik yayını yapmak değil, aynı zamanda toplumu bilgilendirmek, toplum değerlerinin en iyi ve en çağdaş yönlerini sunmaktır. Anayasamızda ibadet etme özgürlüğü vardır. Bu paralelde insanların kendi dilinde, anlaşılır biçimde ve dinin içindeki kavramları özümseyerek yayın yapmayı ilke edindik. Bundan hareketle ezanın Türkçe olarak dinlenebileceği ve ibadete uygulanabileceğini düşündük” diyor.

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