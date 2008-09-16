Marmaris'in yarısı yok olacak

Muğla'nın Marmaris İlçesi Kent Konseyi'nin yaptığı bir araştırma, ilçenin yüzölçümünün yüzde 52'ini kapsayan bölümünde maden aramak için 41 şirkete ruhsat verildiğini ortaya çıkardı.





Konsey başkanı Hakkı Şevket Bayındır “Turizm girdisi olağanüstü rakamlara ulaşan Marmaris'in gelecekte tüm değerleri yerle bir olacak” dedi. Konsey, izinlerin iptali için bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulundu. Öncelikli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gönderilen yazıda “Turizm, Özel Çevre Koruma, SİT ve Milli Parklar içine rastlayan tüm ruhsatların iptalini istiyoruz” denildi. Bakanlığa maden aranan alanların haritası da gönderildi.

İçmeler Beldesi ve Osmaniye Köyü'nde Neslişah Madencilik tarafından açılan manganez madenine karşı çıkanlar arasında yer alan Marmaris Kent Konseyi, başlattığı ‘Marmaris genelindeki maden alanı olarak saptanan yerler’ araştırmasını sonuçlandırdı. İnceleme sonunda 86 bin 600 hektar yüzölçüme sahip Marmaris'te 45 bin 173.87 hektarın (yüzde 52) maden arama ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.



13 köyü 6 belediyesi olan ve gelirinin tamamına yakınını turizmden elde eden Marmaris'in geleceğini karanlık günlerin beklediğini belirten Kent Konseyi Başkanı Hakkı Şevket Bayındır düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Osmaniye'deki madenin kapatılıp ruhsatlarının iptaliyle ilgili sürdürdüğümüz yazışmalar bizi çok ilginç bir noktaya getirdi. Bakanlıktan bölgemizde kaç şirketin arama izni aldığını öğrenmek istediğimizde karşımıza 41 rakamı çıkınca bunun harita üzerinde gösterilmesini istedik. 1/25.000'lik harita üzerine ruhsatlar işlenince karşımıza korkunç bir gerçek çıktı. Marmaris'in yüzölçümünün yüzde 52'sinin köstebek yuvasına çevrilme ihtimali var. Muğla'dan 24, İstanbul'dan 10, Ankara'dan 5, Adana ve Bursa'dan 1'er olmak üzere toplam 41 şirket maden arama ruhsatı alınmış. Sadece İstanbul'dan 1 firma 7 ayrı yerde arama izni almış. Osmaniye Köyü'ndeki madenin sahiplerinin de 15 ayrı ruhsatı bulunuyor. Bu artık ulusal bir sorun konumuna geldi. Turizm kenti olan Marmaris'te bu kadar ruhsatlı yer faaliyete geçerse artık gerisini siz düşünün. Bu ruhsatlarla birileri gidip yol açma bahanesiyle önce ormanı katledecekler. Sonrasını hiç düşünmek bile istemiyoruz.”





Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Neşe Yüzak da maden arama ruhsatı alan işletme sahiplerinin yasanın açıklarından faydalandığını iddia etti. Yüzak, “Hukukçu arkadaşlarımızın incelemesine göre, maden arama ruhsatı olanların bölge yaşayanlarının izninden kurtulmak, bazı kurumlara takılmamak için maden işletme ruhsatlarını 25 hektarın altındaki araziler için alıyor. Bu sayede birçok kamu kurum ve kuruluşlarının onayı gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu almaktan da kurtulmuş oluyorlar” dedi.





